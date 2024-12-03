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冬季降臨…烏克蘭急覓新電力來源 應對戰火下能源危機

中央社／ 基輔3日綜合外電報導

烏克蘭而言，戰爭的前2個冬季已經充滿挑戰，但俄羅斯近來已加大對烏克蘭能源基礎設施的攻擊，迫使烏克蘭著手進口更多電力、購買發電機，及安裝太陽能板等方式度過即將來臨的冬天。

路透社報導，針對烏克蘭能源基礎設施，俄國自今年3月以來已發動至少11次大規模飛彈和無人機襲擊，導致烏克蘭喪失約一半發電能力，輸電網絡也受損。

在烏克蘭首都基輔，每天停電8小時已是常態，人們會根據供電計畫安排自己的一天。部分居民和企業已加速安裝新的發電設施，希望能自主取得電力，脫離對中央電力系統的依賴。

主要民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Serhiy Kovalenko）表示：「整體來看，從小型用戶到企業層級，烏克蘭全國各地呈現邁向能源自主的穩定趨勢。」

分析人士指出，各種能源解決方案包括烏克蘭從西方世界鄰國進口更多電力、購買發電機，及利用太陽能板、電池和微型燃氣渦輪機發電等替代方案。

基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）估計，烏克蘭能源部門的損失共超過560億美元，其中包括160億美元的直接物理破壞，以及超過400億美元的間接經濟損失。

為了保護能源系統，烏克蘭建設防護措施、設立無人機機動偵蒐小組，以及與夥伴合作引進更多防空系統，但仍缺乏足夠資源來保護全國各地的設施。

一旦停電，許多人的立即解決方案就是開啟發電機。然而，分析人士表示，發電機對中小企業較為有效，且只能提供暫時的解決方案。

為了尋找幫助較大型企業的方法，烏克蘭政府已與中歐鄰國達成協議，從12月1日起，烏克蘭在任何時間點都可以把從鄰國進口的電力增至2.1百萬瓩（GW）。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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