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訪基輔扮調解人 德國總理蕭茲：絕不讓俄主導停戰協議

中央社／ 基輔2日綜合外電報導
德國總理蕭茲（左）今天訪問基輔，試圖扮演烏克蘭與俄羅斯之間的調解人。 法新社
德國總理蕭茲（左）今天訪問基輔，試圖扮演烏克蘭與俄羅斯之間的調解人。 法新社

德國總理蕭茲今天訪問基輔，試圖扮演烏克蘭俄羅斯之間的調解人；他還強調，絕不會允許俄羅斯在停戰談判中「強迫烏克蘭接受和平」。

法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）試圖將自己塑造成俄烏衝突的調解人。他也是1年多以來，首位曾與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話的烏國盟邦領導人。

由於外界擔憂，美國總統當選人川普（DonaldTrump）可能很快就會強迫基輔接受對莫斯科有利的停戰協議，蕭茲試圖緩解上述疑慮，矢言將阻止俄羅斯主導和平協議。

德國政府消息人士11月15日透露，蕭茲本人致電普亭，雙方通話了1小時。兩人上次直接交談是在2022年12月。

當時，德國總理辦公室表示，蕭茲在電話中譴責這場戰爭，並「敦促俄羅斯展現出與烏克蘭談判的意願，以實現公正、永久的和平」。

蕭茲今天訪問基輔時表示，絕不能讓俄羅斯在任何談判中「強迫烏克蘭接受和平」。

蕭茲也在基輔重申，他反對向烏國提供金牛座（Taurus）長程飛彈的決定。

克里姆林宮今天則稱，對蕭茲的訪問不抱期望。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 德國 烏克蘭 蕭茲

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