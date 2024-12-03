法新社：俄11月奪烏領土 創戰爭初期以來單月最多

法新社根據美國「戰爭研究所」（ISW）資料所做分析顯示，俄羅斯今年11月攻占的烏克蘭領土，是自2022年3月俄烏戰爭開打初期以來最大單月占領面積。

俄軍11月推進超過725平方公里的烏克蘭領土，大小相當於新加坡，比10月的610平方公里更多。主要斬獲在東部靠近波克羅夫斯克市（Pokrovsk）一帶。

波克羅夫斯克市是位於頓內茨克州（Donetsk）的鐵公路樞紐，俄羅斯11月新占領土近9成在頓內茨克州，約629平方公里。

烏克蘭軍隊今年1月1日在頓內茨克州控制的領土還超過4成，如今已不到1/3。

最近幾週以來，俄軍聲稱已占領波克羅夫斯克市以南和以東一些地區，目前距離市區不到5公里。

俄軍自今年春季末開始加速推進。連同11月的進展在內，俄羅斯在烏克蘭占領的土地總面積達3500平方公里，是2023年一整年的6倍之多。

俄羅斯上次在這麼短時間內占領大片烏克蘭土地，是在2022年3月，即同年2月底入侵烏克蘭後不久。

2022年3月，俄軍在烏克蘭北部共控制4萬5426平方公里土地，兵鋒甚至一度直逼烏克蘭首都基輔。

數據顯示，自俄烏戰爭於2022年2月24日開打以來，俄羅斯已侵佔6萬8500平方公里的烏克蘭領土。

加上俄羅斯於2014年併吞的克里米亞半島（Crimea），以及分離主義分子在俄軍入侵前在烏東頓巴斯（Donbas）地區所在土地，俄國目前共控制烏克蘭在2014年之前總面積的18.4%。

路透社報導，陷入苦戰的烏克蘭希望獲得北大西洋公約組織（NATO）邀請為成員國，但外交人士透露，北約極不可能在3日的會議上讓烏克蘭如願。

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）在一封寫給北約各國外長的信中說，俄羅斯發動戰爭的主要論點之一是阻止烏克蘭加入北約，若北約邀請烏克蘭加入，將使這個論點失效。

但不願具名的外交人士指出，北約各國外長將在布魯塞爾開會，目前沒有跡象顯示32個成員國達成這個決定所需的一致共識，因為這需要數週乃至數月時間。

一名美國高階官員說，這場會議重點在於增援烏克蘭，好讓烏克蘭明年盡可能處於有力地位，「以展開可能的談判」。

這名美方高層說：「做到這一點的最好辦法是增加資金、彈藥和動員。」