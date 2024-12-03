快訊

普丁真的惡意？梅克爾回憶中的普丁放狗嚇人事件

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

台美軍購想要神盾艦可能嗎？盤點提康德洛加級優缺點

法新社：俄11月奪烏領土 創戰爭初期以來單月最多

中央社／ 巴黎/布魯塞爾2日綜合外電報導

法新社根據美國「戰爭研究所」（ISW）資料所做分析顯示，俄羅斯今年11月攻占的烏克蘭領土，是自2022年3月俄烏戰爭開打初期以來最大單月占領面積。

俄軍11月推進超過725平方公里的烏克蘭領土，大小相當於新加坡，比10月的610平方公里更多。主要斬獲在東部靠近波克羅夫斯克市（Pokrovsk）一帶。

波克羅夫斯克市是位於頓內茨克州（Donetsk）的鐵公路樞紐，俄羅斯11月新占領土近9成在頓內茨克州，約629平方公里。

烏克蘭軍隊今年1月1日在頓內茨克州控制的領土還超過4成，如今已不到1/3。

最近幾週以來，俄軍聲稱已占領波克羅夫斯克市以南和以東一些地區，目前距離市區不到5公里。

俄軍自今年春季末開始加速推進。連同11月的進展在內，俄羅斯在烏克蘭占領的土地總面積達3500平方公里，是2023年一整年的6倍之多。

俄羅斯上次在這麼短時間內占領大片烏克蘭土地，是在2022年3月，即同年2月底入侵烏克蘭後不久。

2022年3月，俄軍在烏克蘭北部共控制4萬5426平方公里土地，兵鋒甚至一度直逼烏克蘭首都基輔。

數據顯示，自俄烏戰爭於2022年2月24日開打以來，俄羅斯已侵佔6萬8500平方公里的烏克蘭領土。

加上俄羅斯於2014年併吞的克里米亞半島（Crimea），以及分離主義分子在俄軍入侵前在烏東頓巴斯（Donbas）地區所在土地，俄國目前共控制烏克蘭在2014年之前總面積的18.4%。

路透社報導，陷入苦戰的烏克蘭希望獲得北大西洋公約組織（NATO）邀請為成員國，但外交人士透露，北約極不可能在3日的會議上讓烏克蘭如願。

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）在一封寫給北約各國外長的信中說，俄羅斯發動戰爭的主要論點之一是阻止烏克蘭加入北約，若北約邀請烏克蘭加入，將使這個論點失效。

但不願具名的外交人士指出，北約各國外長將在布魯塞爾開會，目前沒有跡象顯示32個成員國達成這個決定所需的一致共識，因為這需要數週乃至數月時間。

一名美國高階官員說，這場會議重點在於增援烏克蘭，好讓烏克蘭明年盡可能處於有力地位，「以展開可能的談判」。

這名美方高層說：「做到這一點的最好辦法是增加資金、彈藥和動員。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

北約警告川普：若烏克蘭被迫簽和平協議 習近平更有底氣對台動武

德國外長訪華前 批中國對俄羅斯提供經濟、武器援助

訪華在即 德國外長：中國援助俄羅斯威脅歐洲和平

澤倫斯基認證北韓兵淪砲灰！警告亞洲：朝鮮參戰埋下1大隱患

相關新聞

趕在川普上台前！拜登政府再向烏克蘭提供236億軍援

美國總統拜登政府趕在改朝換代前，加緊向烏克蘭提供更多支援，美國國務卿布林肯2日宣布，美國政府將向烏克蘭提供總價值約為7....

德國總理突訪基輔 宣布加碼軍援烏克蘭逾220億

德國總理蕭茲今天突然造訪被戰火蹂躪的烏克蘭，重申德國支持烏國對抗俄羅斯入侵，並宣布加碼軍援烏克蘭6億5000萬歐元（約新...

澤倫斯基接受日本共同社專訪 坦言難以透過武力收復失土

烏克蘭總統澤倫斯基1日接受日本共同社專訪，承認要以武力收復烏國南部和克里米亞半島等失土很困難，有必要透過外交力爭恢復領土...

澤倫斯基認證北韓兵淪砲灰！警告亞洲：朝鮮參戰埋下1大隱患

烏克蘭總統澤倫斯基12月1日在基輔接受日本共同社專訪表示，已有部署在俄羅斯西部庫斯克援助俄軍的北韓士兵戰死，幾乎可以肯定...

澤倫斯基敦促拜登 幫烏克蘭加入北約爭取盟國支持

烏克蘭對俄羅斯的戰爭進入難以逆料新階段之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲美國總統拜登說服北大西洋公約組織成員國邀請基輔加入...

普亭批准未來3年國家預算 俄羅斯明年軍事開支增25%…優先要務曝光

俄羅斯官方網站今天發布的文件顯示，總統普亭（Vladimir Putin）已批准2025年至2027年著重在軍事上的國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。