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趕在川普上台前！拜登政府再向烏克蘭提供236億軍援

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登政府趕在改朝換代前，加緊向烏克蘭提供更多支援。新華社
美國總統拜登政府趕在改朝換代前，加緊向烏克蘭提供更多支援。新華社

美國總統拜登政府趕在改朝換代前，加緊向烏克蘭提供更多支援，美國國務卿布林肯2日宣布，美國政府將向烏克蘭提供總價值約為7.25億美元（約新台幣236億元）的軍事援助，包括飛彈、彈藥和反步兵地雷等。

路透報導，布林肯於聲明中提到，援助中將包括刺針飛彈、高機動性多管火箭系統（HIMARS）的彈藥、無人機及地雷等裝備，強調「美國與超過50個國家團結一致，確保烏克蘭擁有抵禦俄羅斯侵略所需的能力。」

值得注意的是，這批武器援助中還包括美國數十年來首次出口的地雷。但布林肯強調，這次提供的地雷是「非持久性」的，當中配有短時間的電力系統，當失去電力後，地雷本身就失去殺傷力，與傳統地雷明顯不同，不會對平民構成長期威脅。

此外，與拜登近期利用「總統撥款權」（PDA）提供的援助金額相比，本次的援助規模有了大幅提升。PDA允許美國在緊急情況下從現有的武器庫中調撥裝備支援盟友，近期PDA的援助金額通常在1.25億到2.5億美元之間。據估計，拜登手中仍有約40億到50億美元的PDA授權。

拜登趕在卸任前再加碼對烏克蘭軍援，主要是擔心即將上任的川普恐會調整美國對烏克蘭的支援策略。

【中央社／華盛頓2日專電】

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，拜登（Joe Biden）9月宣布，卸任前要確保烏克蘭處於最強戰力狀態，並指示政府充分利用可能的資金來支持烏克蘭防衛能力，因此今天再新增7億2500萬美元軍援。

白宮指出，拜登使用總統撥款權，從國防部的庫存提供這批軍備。

根據美國國務院的新聞稿，軍備內容包括刺針飛彈、無人機、無人機反制系統、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）的彈藥、155毫米和105毫米砲彈、非持久性反步兵地雷、標槍（Javelin）和AT-4反裝甲系統、拖式（Tow）飛彈、小型武器和彈藥、爆破設備和彈藥、保護關鍵基礎設施的設備、備用零件、輔助設備等。

蘇利文說，今年稍早，美國向烏克蘭提供急需的防空系統，烏克蘭已經獲得數百枚防空飛彈，還有更多飛彈將陸續運送。而為了協助烏克蘭穩定東部防線，拜登也同意提供非持久性反步兵地雷（非持久性指特定時間後，地雷會失效，以減少對人員和環境的長期威脅），這是美國在使用反步兵地雷政策時的一項例外。

蘇利文指出，美國今天再額外提供數十萬發炮彈、數千枚火箭，以及其他關鍵戰力，以幫助烏克蘭捍衛自由和獨立。

根據美國國防部的資料，這是自2021年8月來提供烏克蘭的第71批軍援。拜登上任後已提供烏克蘭620億美元軍援，其中614億美元於俄烏戰爭爆發後。

此外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）舉行電話會談。

國防部新聞稿指出，奧斯汀譴責俄羅斯最近以飛彈、無人機系統攻擊烏克蘭民用基礎設施，俄羅斯使用中程彈道飛彈，顯示戰爭情勢再升級。他也說明美國援助烏克蘭的最新一批軍備，是為提升烏克蘭抵禦俄羅斯的能力。

俄烏戰爭 俄羅斯 布林肯 拜登 烏克蘭 軍援

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