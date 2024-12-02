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德國總理突訪基輔 宣布加碼軍援烏克蘭逾220億

中央社／ 基輔2日綜合外電報導
德國總理蕭茲。路透
德國總理蕭茲。路透

德國總理蕭茲今天突然造訪被戰火蹂躪的烏克蘭，重申德國支持烏國對抗俄羅斯入侵，並宣布加碼軍援烏克蘭6億5000萬歐元（約新台幣223億元）。

法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）造訪烏克蘭之際，正值烏軍在前線連連失守。與此同時，美國在川普（Donald Trump）明年1月重返白宮後對烏克蘭的支持也令人擔憂。

由於俄軍對烏克蘭電力網發動毀滅性攻擊，烏國將面臨一個難熬的冬季。

蕭茲承諾，德國將額外提供價值6億5000萬歐元（約新台幣223億元）的軍援，將於今年底前運交。對烏克蘭而言，德國是歐洲最大的防禦物資供應國。

蕭茲在社群平台X寫道：「我今晚前往（烏克蘭首都）基輔，搭乘火車穿越一個起而抵禦俄國侵略戰爭逾千日的國家。」

這是俄羅斯2022年初全面入侵烏克蘭後，蕭茲第2度造訪烏國。美聯社則指出，這是蕭茲逾2年半來首次訪烏。

蕭茲表示：「再次造訪基輔這裡，我想表達我與烏克蘭團結一致。…我希望親自在這裡表明，德國未來依然是烏克蘭在歐洲最堅定的支持者。」

蕭茲領導的聯合政府上月垮台後，將迎戰明年2月的大選。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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