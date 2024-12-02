澤倫斯基接受日媒專訪 承認難藉武力奪回部分失土

烏克蘭總統澤倫斯基1日接受日媒共同社專訪時表示，希望盡快結束對俄戰爭，並強調為烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）鋪路很重要，同時承認藉武力奪回部分失土有其難度。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在烏克蘭首都基輔受訪時暗示，烏克蘭準備在衝突結束後，在滿足必要條件的情況下透過談判收回部分失土；這番言論似乎代表他長期以來一貫的立場出現轉變，即他原本認為烏克蘭將藉由戰鬥奪回被俄羅斯占領的全部領土。

對於俄國在烏東加快取得進展，澤倫斯基認為，烏克蘭夥伴提供的支持「還不夠」，呼籲北約盡快與基輔當局進行入盟相關會談。

澤倫斯基在專訪中用烏克蘭語回答所有提問，他坦率地承認，要透過武力奪回被俄羅斯占領的部分領土有困難，包括2014年遭俄國併吞的克里米亞（Crimea）。

他說，「我們的軍隊缺乏足夠力量做到這一點，這是事實」，還說「我們必須尋找外交解決方案」。

他接著表示，「只有在我們知道自己強大到」俄羅斯無法對烏克蘭發動新一波侵略行動時，才會考慮上述方式。

澤倫斯基一直主張加入北約對烏克蘭的安全與繁榮不可或缺，強調戰爭已經進入「複雜的時期」。

澤倫斯基也感謝日本、美國、南韓、多個歐洲與其他國家協助烏克蘭並制裁俄羅斯，不過他也表示，還需要更多協助以強化烏克蘭。

澤倫斯基也指出，北韓派遣到俄羅斯西部並為俄國作戰的士兵已經喪命，且認為這些士兵幾乎篤定淪為戰事前線的「砲灰」。

澤倫斯基並未透露被送到戰爭前線且替俄國作戰的北韓部隊死傷狀況。

他指出，有明確證據顯示約1萬2000名北韓士兵被派遣到與烏克蘭接壤的俄國庫斯克州（Kursk），不過基輔當局需要「取得證據」才能公布北韓士兵確切的傷亡人數。

澤倫斯基預測，未來會有許多北韓軍人被送往戰爭前線，認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「毫無疑問地」會把這些人當「砲灰」。

澤倫斯基也認為，長遠來看，北韓將受到俄軍的實戰訓練，且學習如何使用無人機等現代技術，而北韓士兵把這些知識帶回國之後，將對亞洲與其他地區帶來深遠影響。