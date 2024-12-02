澤倫斯基認證北韓兵淪砲灰！警告亞洲：朝鮮參戰埋下1大隱患

烏克蘭總統澤倫斯基12月1日在基輔接受日本共同社專訪表示，已有部署在俄羅斯西部庫斯克援助俄軍的北韓士兵戰死，幾乎可以肯定最終被作為前線「砲灰」，但並未提供具體數字；他同時指出北韓兵參與俄羅斯實戰、接受現代化技術與訓練，這恐怕才是真正對亞洲造成長遠影響。

報導指出，澤倫斯基深信加入北約對於烏克蘭的安全繁榮不可或缺，並強調，隨著俄羅斯加快在烏克蘭東部的推進速度，戰爭已經進入「複雜時期」，再度呼籲北約盡快邀請基輔舉行入約談判。

澤倫斯基受訪表示有證據表明，目前約有約1.2萬北韓兵被派到烏俄接壤的庫斯克地區，但基輔需要「有證據」才能披露確切傷亡人數。他預測，未來將有更多北韓士兵被派往戰爭前線，俄羅斯總統普亭將他們當作「炮灰」是「無庸置疑的」。

澤倫斯基說，從長遠來看，更重要的是，北韓士兵將在實際戰爭條件下接受俄羅斯軍方的訓練，因為他們尋求獲得現代戰爭知識，例如如何使用無人機和其他最新技術。澤倫斯基警告，如果北韓官兵將此類技術帶回朝鮮，將對亞洲和其他地區產生巨大影響。