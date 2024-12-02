紐時稱美國可能把核武交還烏克蘭 白宮國安顧問否認
針對「紐約時報」報導美國總統拜登可能在卸任前把核武交還烏克蘭一事，白宮國家安全顧問蘇利文今天予以駁斥，稱這不在考慮之內。
「紐約時報」（The New York Times）上月報導，某些不具名西方官員暗示，拜登（Joe Biden）可能在卸任前把核子武器交還烏克蘭。
蘇利文（Jake Sullivan）今天接受美國廣播公司（ABC）訪問時被問及紐時報導一事。他表示：「這不在考慮之內。」
此外，蘇利文還指出：「我們正在激增烏克蘭的各種常規能力，以便他們能夠有效地保衛自己，並與俄羅斯人戰鬥，而不是（給予他們）核能力。」
蘇聯1991年解體時，烏克蘭的核軍力堪稱僅次於美國和俄羅斯，但在西方和莫斯科的壓力下，於1994年簽署了布達佩斯安全保障備忘錄，交出核武，俄羅斯和英、美等國承諾協助保障烏克蘭安全。
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