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普亭批准未來3年國家預算 俄羅斯明年軍事開支增25%…優先要務曝光
俄羅斯官方網站今天發布的文件顯示，總統普亭（Vladimir Putin）已批准2025年至2027年著重在軍事上的國家預算。
路透社報導，俄國明年國家預算包括軍事開支大增25%。這堪稱蘇聯解體後最不透明的預算計畫，近1/3開支都不受民眾監督。
莫斯科當局坦言，預算計畫中優先要務包括所謂的對烏克蘭「特別軍事行動」、對軍隊的支持，以及社會需求和技術發展。
根據文件內容，政府提出的預算案追求「平衡」，赤字占比從今年預計的1.7%降至0.5%，且未來3年裡國家債務仍將維持在20%以下。
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