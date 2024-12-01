就職首日親訪基輔！歐盟新任領袖柯斯塔力挺：希望烏克蘭贏得這場戰爭

歐盟理事會新任主席柯斯塔（Antonio Costa）和歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天抵達烏克蘭首都基輔，在他們就任首日重申力挺烏國抵禦俄羅斯侵略。

路透社報導，歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔於社群平台X發文，「從俄烏戰爭爆發第一天起，歐盟就站在烏克蘭那邊」，並附上他與卡拉斯以及歐盟東擴政策負責人柯斯（Marta Kos）一同搭火車抵達基輔的照片。

貼文還寫道：「從我們上任的第一天起，我們就重申對烏克蘭人民的堅定不移支持。」

卡拉斯也在X平台發文：「這是我上任後的首次出訪，我要傳達的訊息很明確：歐盟希望烏克蘭贏得這場戰爭，為此我們將不惜一切代價。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，柯斯塔和卡拉斯就一直力挺烏國，他們這次出訪正值基輔當局努力抵禦俄羅斯猛烈攻勢，並面臨美國援烏政策的不確定性。美國準總統川普（Donald Trump）即將於下個月就職。

歐盟指出，俄烏戰爭爆發以來，歐盟相關機構及其成員國已向烏克蘭提供價值約1330億美元（約新台幣4兆3100億元）的援助。