烏克蘭首度提停火條件

烏克蘭總統澤倫斯基表示，如果北約（NATO）將烏克蘭仍控制的領土納入其保護傘下，那麼他願意接受與俄羅斯停火。彭博資訊指出，這是澤倫斯基歷來最強烈暗示，願意在不收復所有領土的情況下結束戰爭，終止烏俄戰爭的「熱戰階段」。

澤倫斯基11月29日接受英國「天空新聞」專訪時，暗示若北約提供基輔有擔保的保護協議，可以給予俄占區以外的烏克蘭領土安全並結束這場戰爭，那他將願等待時機收復遭俄軍侵占的五分之一烏克蘭領土。他強調，「這是我們必須快速採取的行動」，烏克蘭可以用外交方式談判收回俄占區。

但澤倫斯基坦言，烏克蘭還沒思考過前述提議，理由是「從未有人對我們提出」。他並堅持北約給烏克蘭的會籍需先涵蓋全烏，即國際間承認的烏國邊界，包括目前由俄羅斯控制的烏克蘭領土。他主張，北約「不能只邀一國的某個部分入會」，否則將形成僅承認那個部分是烏克蘭，而其他部分是俄國。