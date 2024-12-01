澤倫斯基籲北約 烏剩餘領土納保護

烏克蘭總統澤倫斯基十一月廿九日接受英國「天空新聞」專訪時，呼籲北約（NATO）將基輔控制的烏克蘭領土納入其保護傘下，以結束烏俄戰爭的「熱戰階段」。

澤倫斯基也暗示，若北約提供基輔有擔保的保護協議，可以給予俄占區以外的烏克蘭領土安全並結束這場戰爭，那他將願等待時機收復遭俄軍侵占的五分之一烏克蘭領土。他強調，「這是我們必須快速採取的行動」，烏克蘭可以用外交方式談判收回俄占區。

但澤倫斯基坦言，烏克蘭還沒思考過前述提議，理由是「從未有人對我們提出」。他並堅持北約給烏克蘭的會籍需先涵蓋全烏，即國際間承認的烏國邊界，包括目前由俄羅斯控制的烏克蘭領土。他主張，「（北約）你不能只邀一國的某個部分入會」，否則將形成僅承認那個部分是烏克蘭，而其他部分是俄國。

英國廣播公司（BBC）報導說，澤倫斯基如此建議屬高度理論性，而且正如他所言，北約等任何國家或組織至今未向基輔做出類似提議。北約是否將予以考慮也令人高度懷疑。北約是集體防衛組織，其盟約第五條體現的共同防禦原則，正是北約的核心精神。

對外界正提議烏俄停火，澤倫斯基認為，若缺乏防止俄國再次攻擊烏克蘭的機制，那停火實在太危險，唯有烏國成為北約會員國，「會籍」才能提供預防烏國再遭俄國入侵的保障。他說只要烏國友邦展現出足夠決心，這場戰爭可能在接下來一年內落幕。

另據路透十一月廿九日看到的信函內容，烏克蘭外長西比哈已呼籲北約成員國，於十二月三至四日在布魯塞爾召開的北約外長會議邀烏國入會。這是澤倫斯基十月提出的「勝利計畫」一環。路透同日報導稱，基輔認為，雖接受在烏俄戰爭結束前無法加入北約，但北約現在對烏克蘭發出入會邀請，將向俄國總統普亭表明，他無法實現其主要目標之一：阻止烏克蘭成為北約成員國。

包含二○一四年兼併的克里米亞，俄國已占據約一成八的烏克蘭領土。自前年二月以來，莫斯科已宣稱四個烏東及烏南地區為俄國「領土」，即頓內次克、盧甘斯克、赫松和札波羅熱。但俄國尚未完全掌控這四州。北約雖已明言烏克蘭「將加入北約」，而且此事「不可逆」，但北約仍未正式對基輔發出邀請或設定入會時程。

外傳西方國家內部迄今已討論類似冷戰時期的「西德模式」，即對當時德國分裂下的西德給予北約會籍，但仍不見任何正式提案。

另外，俄國官媒塔斯社十一月卅日報導，俄國外交部副部長雷雅布可夫被問到莫斯科是否正考慮恢復核試時說，眼下情勢很棘手，俄方正從各方面與各層面做評估。