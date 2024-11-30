澤倫斯基聲望衰退中！烏國會議員嘆「人們累了」 最新民調約6成傾向不連任

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張烏克蘭總統辦公室新聞處11月19日拍攝與發布的宣傳照片中，烏克蘭總統總統澤倫斯基向國會議員發表演說。資料照片。圖／法新社
在這張烏克蘭總統辦公室新聞處11月19日拍攝與發布的宣傳照片中，烏克蘭總統總統澤倫斯基向國會議員發表演說。資料照片。圖／法新社

泰晤士報29日報導，喜劇演員出身烏克蘭的總統澤倫斯基曾經提振了遭到圍困的國家士氣，並且讓他在海內外的聲望飆升，當他出訪西方爭取支持時，得到了歐美各國國會報以起立致敬，但將近3年過去，隨著前線防禦處於崩潰的危險之中，澤倫斯基的民望正在衰退，很少有烏克蘭人還會設想他是下一任總統。

基輔的社會監測中心（Social Monitoring Centre）本周發布了一分1200名烏克蘭人的民意調查，也是俄羅斯2022年入侵開始以來，對選舉偏好的最全面研究。結果顯示，只有16%的受訪者會投票支持澤倫斯基連任，約60%傾向於澤倫斯基甚至不要參加競選連任。

烏克蘭國會議員烏斯蒂諾娃（Oleksandra Ustinova）表示，「當你打了一場持續3年的全面戰爭，要成為一名受歡迎的總統非常困難」。她說，「人們都累了，幾乎每個人都有某個已經失去的人，這對澤倫斯基是一個巨大挑戰」。

在這分民調中，澤倫斯基落後以27%的支持率排在首位的烏克蘭武裝部隊前總司令、現任駐英大使扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）。此外，扎盧茲尼也是烏克蘭最受信賴的人物。

報導指出，扎盧茲尼2月遭澤倫斯基解職，此前已有謠傳兩人在戰爭的管理上存在分歧。儘管扎盧茲尼還沒有公開宣布任何政治抱負，但許多分析師將扎盧茲尼外放英國視為澤倫斯基企圖讓他邊緣化。

目前還不清楚烏克蘭人將在何時能夠選舉下一任總統，澤倫斯基的任期在5月結束，但根據俄烏戰爭開打時推出的戒嚴法，新選舉已無限期暫停。絕大多數烏克蘭國民表示支持，理由是在戰時舉行全國性投票的危險和後勤問題，雖然沒有阻止基輔有人議論政策可能在2025年扭轉，但也沒有人確切知道，將在何時或如何進行投票。

泰晤士報寫到，澤倫斯基的批評者指責他未能足夠快速與有效應對戰時的挑戰，同時還抨擊他讓20多年前共同創立的喜劇工作室「Kvartal 95」的人圍繞著自己。烏軍內部的貪腐醜聞同樣敗壞了澤倫斯基的形象，但沒有證據表明他本人曾犯有任何非法交易。

根據報導，如果澤倫斯基繼續採納華府的建議，即烏克蘭應該開始派年輕男子上前線，澤倫斯基的民望也有可能更進一步下滑的危險。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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