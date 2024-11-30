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俄國防長訪北韓 金正恩再幫腔：俄羅斯有權對烏克蘭行使自衛權

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩（圖左）會晤到訪平壤的俄羅斯國防部長貝洛索夫（圖右）。美聯社
北韓領導人金正恩（圖左）會晤到訪平壤的俄羅斯國防部長貝洛索夫（圖右）。美聯社

北韓官媒朝中社30日報導，北韓領導人金正恩會晤到訪平壤的俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）時，批評美國和西方批准烏克蘭使用遠程武器攻擊俄羅斯，等同直接軍事干預，力挺莫斯科有權採取自衛行動。

金正恩向貝洛索夫說，美國和西方讓雞府當局使用遠程武器攻擊俄羅斯領土，稱俄羅斯應該採取行動，讓「敵對勢力付出代價」。

報導引述金正恩的話說，北韓政府、軍隊、人民將堅定支持俄羅斯捍衛主權和領土完整，抵禦帝國主義霸權行徑。

報導稱，金正恩與貝洛索夫會面氣氛友好互信，兩人就進一步深入發展國防領域等朝俄全面戰略夥伴關係，但未提到兩人是否討論北韓派兵到俄羅斯的事宜。

貝洛索夫29日抵達平壤訪問，隨即與北韓國防部長努光鐵會談，討論加強俄朝在國防領域的戰略伙伴關係。北韓國防部晚間設宴招待貝洛索夫，金正恩亦有出席。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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