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澤倫斯基首度曝停火條件！讓現有領土「獲北約保護」就結束熱戰
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。
澤倫斯基接受英國天空新聞台訪問時指，「如果我們想停止戰爭的激烈階段，我們應該將現有控制的烏克蘭領土納於北約的保護傘下。我們需要盡快做到這點。然後烏克蘭將透過外交方式，取回其他被俄羅斯控制的另一部分領土。」
但澤倫斯基也強調，北約對烏克蘭加入的邀請，必須承認烏克蘭國際公認的邊界，停火協議亦要保證俄羅斯不會再奪取更多烏克蘭土地。
被問及有報導指美國總統當選人川普，可能會要求烏克蘭放棄取回被俄羅斯占領的領土，以終結戰事，澤倫斯基說期望與川普直接接觸，稱川普身邊有很多不同的聲音，不希望有人破壞雙方的溝通。
在澤倫斯基接受採訪的同一周，俄國無人機和飛彈襲擊烏克蘭的民用基礎設施，導致超過100萬人在冰冷的氣溫下斷電。
北約秘書長呂特（Mark Rutte）近日坦言，烏克蘭在談判結束戰爭上沒有足夠強大的地位，並稱沒有足夠的戰場影響力來阻止俄羅斯。
呂特表示：「達成一項好的協議至關重要，因為全世界都將關注俄烏之間將達成何種類型的協議。」
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