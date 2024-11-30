快訊

嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決

沒人保她了？周玉蔻被判刑想出國遭攔！郭正亮曝「丟包內幕」

好辛苦…張奕剛回台將近1年沒有薪水 1個月花不到5千

聽新聞
0:00 / 0:00

澤倫斯基首度曝停火條件！讓現有領土「獲北約保護」就結束熱戰

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。美聯社資料照
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。美聯社資料照

烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。

澤倫斯基接受英國天空新聞台訪問時指，「如果我們想停止戰爭的激烈階段，我們應該將現有控制的烏克蘭領土納於北約的保護傘下。我們需要盡快做到這點。然後烏克蘭將透過外交方式，取回其他被俄羅斯控制的另一部分領土。」

但澤倫斯基也強調，北約對烏克蘭加入的邀請，必須承認烏克蘭國際公認的邊界，停火協議亦要保證俄羅斯不會再奪取更多烏克蘭土地。

被問及有報導指美國總統當選人川普，可能會要求烏克蘭放棄取回被俄羅斯占領的領土，以終結戰事，澤倫斯基說期望與川普直接接觸，稱川普身邊有很多不同的聲音，不希望有人破壞雙方的溝通。

在澤倫斯基接受採訪的同一周，俄國無人機和飛彈襲擊烏克蘭的民用基礎設施，導致超過100萬人在冰冷的氣溫下斷電。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）近日坦言，烏克蘭在談判結束戰爭上沒有足夠強大的地位，並稱沒有足夠的戰場影響力來阻止俄羅斯。

呂特表示：「達成一項好的協議至關重要，因為全世界都將關注俄烏之間將達成何種類型的協議。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

經濟日報社論／關稅人川普揮舞巨棒帶來挑戰

川普從反TikTok到挺TikTok 遊說者與字節跳動有關係

影／川普馬斯克共度感恩節！嗨跳招牌歌逗樂川普 網友笑稱「新兒子」

殺傷力如隕石撞地！普亭威脅新飛彈襲基輔 讚川普「能化解俄烏戰」

相關新聞

澤倫斯基首度曝停火條件！讓現有領土「獲北約保護」就結束熱戰

烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。

俄國防長訪北韓 金正恩再幫腔：俄羅斯有權對烏克蘭行使自衛權

北韓官媒朝中社30日報導，北韓領導人金正恩會晤到訪平壤的俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）時，批評...

成千上萬官兵心力交瘁！烏克蘭分析師警告逃兵問題只會越來越嚴重

美聯社報導，逃兵問題正讓急需人力的烏克蘭軍隊更加匱乏，並且在對俄戰爭的關鍵時刻削弱作戰計畫，可能讓基輔在未來的停火談判處...

俄朝防長會面矢言快速擴大雙方合作 韓媒：恐談軍事技術移轉

俄羅斯國防部長貝洛索夫今天與北韓國防部長努光鐵會面，同意快速擴大雙方軍事合作。韓媒推測，兩人可能正式論及洲際彈道飛彈等軍...

俄烏戰爭第34個月…俄羅斯防長到訪北韓 烏首戰時加稅抗侵略

烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的戰爭進入第34個月，總統澤倫斯基昨天簽署開戰以來第一項戰時加稅法律。與此同時，俄國官媒報導，國防部...

傳美施壓徵兵降至18歲 烏：不能消耗前線男子的青春

美國媒體披露，只剩50幾天就要交出政權的美國拜登政府正敦促烏克蘭迅速擴大軍隊規模，增加兵力與修改動員法，允許徵召18歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。