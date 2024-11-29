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俄朝防長會面矢言快速擴大雙方合作 韓媒：恐談軍事技術移轉

中央社／ 首爾29日專電
俄羅斯國防部長貝洛索夫今天與北韓國防部長努光鐵會面，同意快速擴大雙方軍事合作。 法新社
俄羅斯國防部長貝洛索夫今天與北韓國防部長努光鐵會面，同意快速擴大雙方軍事合作。 法新社

俄羅斯國防部長貝洛索夫今天與北韓國防部長努光鐵會面，同意快速擴大雙方軍事合作。韓媒推測，兩人可能正式論及洲際彈道飛彈等軍事技術移轉。

塔斯社（TASS）等俄羅斯國營媒體報導，貝洛索夫（Andrei Belousov）今天在北韓首都平壤與努光鐵進行會談，強調「俄羅斯與北韓的友好關係正在軍事合作等所有領域快速擴大」，希望今天的會談有助強化雙邊軍事戰略夥伴關係。

貝洛索夫提及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩6月簽署的全面戰略夥伴關係條約，表示「我們正全力實行最高層級簽訂的所有協議」，主張這項條約是為漸少東北亞的威脅，維持區域內勢力平衡，減少朝鮮半島戰事再起的可能性。

報導轉述，努光鐵在會中表示，保持北韓與俄羅斯軍方在戰爭中的優勢及合作是最優先事項，「對此持續強化發展的我軍立場不變」。他也對俄朝雙邊持續透過訪問團等形式交流給予高度評價。

韓聯社報導分析，北韓大規模派兵支援俄羅斯在烏克蘭戰事正引起國際譴責，貝洛索夫在此背景下訪問北韓，很有可能是為針對烏克蘭的「特別軍事作戰」，與北韓商討更多合作方案。東亞日報則指出，雙方可能就進一步提供北韓兵力，正式討論將洲際彈道飛彈（ICBM）及核動力潛艦等相關先進技術移轉給北韓。

除本月初訪俄的北韓外交部長崔善姬、今天與貝洛索夫會談的努光鐵，貝洛索夫此行預期也將拜會金正恩，展現俄朝高層人士之間的積極交流。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 普亭 烏克蘭 金正恩

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