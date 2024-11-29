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俄烏戰爭第34個月…俄羅斯防長到訪北韓 烏首戰時加稅抗侵略

中央社／ 基輔／莫斯科29日綜合外電報導
俄國官媒報導，國防部長貝洛索夫今天到訪北韓。 法新社
俄國官媒報導，國防部長貝洛索夫今天到訪北韓。 法新社

烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的戰爭進入第34個月，總統澤倫斯基昨天簽署開戰以來第一項戰時加稅法律。與此同時，俄國官媒報導，國防部長貝洛索夫今天到訪北韓

路透社報導，烏克蘭財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）表示，這項法律對於確保烏克蘭國防部門明年順利取得經費至關重要，相關加稅措施自12月1日起生效。

根據這項法律，政府把對居民徵收的戰爭稅從目前自然人所得稅率1.5%調高至5%，並且將對數以萬計私人公司和小企業開徵戰爭稅。

這項政策還允許政府提高部分租金收入，並對商業銀行獲利課徵50%的稅金，其他金融機構獲利的課稅稅率則調高至25%。

烏克蘭政府明年將因此增加約1400億烏克蘭荷林夫納（約新台幣1100億元）稅收，以挹注國防開支。

另據法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天批准烏克蘭2025年預算計畫，其中逾500億美元（相當於整體支出的60%）將用於國防和安全工作上。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）在社群媒體Telegram發文說，「預算支用仍以我國國防優先」。

與此同時，俄羅斯國家通訊社引述軍方聲明報導，貝洛索夫（Andrei Belousov）今天抵達北韓。

根據聲明，對平壤這項正式訪問期間，貝洛索夫將與北韓「軍方及軍政官員」舉行會談。但聲明未就此詳述。

聲明指出，貝洛索夫在平壤受到北韓國防部長努光鐵熱烈歡迎。

俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯和北韓已加強軍事關係。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 戰爭稅 澤倫斯基 烏克蘭

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