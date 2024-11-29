俄新極音速飛彈號稱無法攔 西方專家酸新瓶舊酒

路透社引述6名軍事專家指出，俄羅斯總統蒲亭上週吹捧對烏克蘭發射的實驗性新型極音速飛彈，實際只是應用多年來用於洲際彈道飛彈（ICBM）的舊技術。

其中2名專家檢視俄方試射的所謂新型中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）殘骸，分析它是在整個目標區域投下多個彈頭 ，這是洲際彈道飛彈的特徵。

蒲亭（Vladimir Putin）表示，榛果樹飛彈是極音速飛彈，無法攔截。

然而美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）防止核武擴散專家路易斯（Jeffrey Lewis）指出，這種射程的所有彈道飛彈都是極音速，以色列的飛箭三型（Arrow3）與美國的標準3型2A（SM-3 Block 2A）攔截彈等就是為摧毀它們而設計。

路易斯檢視殘骸的影像後表示，最大的兩塊殘骸來自彈頭載具，彈頭載具位於推進器頂部，最終將彈頭從太空投向目標。

路易斯說，小型氣體推進器使彈頭載具能在大氣層外進行機動，能從呈「蜘蛛形」的殘骸看出。他並說另一大塊殘骸包含導引系統、燃料箱及其他電子設備。這種載具可搭載「多目標重返大氣層載具」（MIRV），每個彈頭都可以打擊不同目標。

他說，俄羅斯這款襲擊烏克蘭的中程彈道飛彈所用技術都不新穎，但近距離、實際觀察仍能對俄羅斯最新飛彈設計瞧出一些端倪。

他說：「這是一種新能力，但這不是一種代表常規武器研發方式發生巨大變化的新能力，而是一系列舊技術以新方式組合在一起的結果。」

俄國這次朝烏克蘭軍工設施發射的「榛果樹」飛彈是源自一款較舊型的RS-26中程彈道飛彈。按華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）說法，RS-26能搭載核彈頭，之前試射過5次但從沒列裝俄軍部隊。

華府智庫史汀生研究中心（Henry L. StimsonCenter）客座學者奧伯克（William Alberque）指出，美國也曾有過一個「常規快速打擊」（ConventionalPrompt Strike）的計畫，即用不搭載核彈頭的洲際飛彈打擊對手，但後來放棄，因為覺得這種方法「很蠢」。

奧伯克說，用洲際飛彈裝常規彈頭進行打擊，很容易讓對手誤會遭到核攻擊，混亂中恐意外引發核戰災難。

不願具名的美方官員告訴路透社，俄方在11月21日對烏克蘭發射「榛果樹」飛彈不久前有先通報華府。倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）專家萊特（TimWright）認為，俄國此舉代表他們也知道射彈的嚴重性，希望降低衝擊。

曾任克里姆林宮顧問的馬科夫（Sergei Markov）告訴路透社，俄國發射「榛果樹」是一象徵舉措，蒲亭想傳達給西方的訊息是要他們別在援烏上冒進。