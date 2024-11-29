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俄烏局勢升溫 蒲亭揚言射極音速飛彈襲決策中樞

中央社／ 基輔28日綜合外電報導

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天揚言以新型極音速飛彈襲擊烏克蘭首都基輔的「決策中樞」。俄國稍早大規模攻擊烏克蘭能源設施，造成上百萬戶無電可用。

綜合法新社和路透社報導，根據烏方說法，俄軍發射90多枚飛彈和約百架無人機。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦促盟邦堅決回應所謂的俄羅斯「勒索行為」。

蒲亭表示，新一輪轟炸是「回應」烏克蘭以西方供應的飛彈襲擊俄境。

歷時近3年的俄烏戰爭近日急劇升溫，雙方皆部署新武器，力圖在美國總統當選人川普明年1月上任前取得優勢。

蒲亭在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）的記者會上說：「我們不排除對軍隊、軍工或決策中樞動用『榛果樹』（Oreshnik），地點包括基輔。」榛果樹指的是俄羅斯新型極音速飛彈。

自俄烏戰爭開打以來，俄羅斯尚未攻擊烏克蘭政府各部會、國會或總統府。這些位在基輔的政府大樓受到嚴格維安保護，但過去一週外界愈來愈擔憂這些地方可能遇襲。

俄羅斯上週曾對烏克蘭發射榛果樹飛彈，蒲亭今天誇稱，同時發射多枚的威力相當於核打擊或「隕石」撞擊。

蒲亭表示，稍早的夜間空襲是「對（美國）陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈持續襲擊我國領土的回應」，「正如我一再說過的，我方始終會有所回應」。

澤倫斯基譴責蒲亭「宣揚」榛果樹是一種手段，目的是打亂尋求終止戰爭的行動，尤其是川普有意化解戰爭。

澤倫斯基在晚間視訊談話中說，蒲亭「不想結束這場戰爭，而且還不讓其他人止戰」。

澤倫斯基還說：「他可以繼續用他的榛果樹，結果讓川普在就職後肯定會採取的行動受挫。蒲亭希望將局勢升級到這種程度，這樣一來川普的行動就會失敗，無法結束戰爭。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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