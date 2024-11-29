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殺傷力如隕石撞地！普亭威脅新飛彈襲基輔 讚川普「能化解俄烏戰」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統普亭28日出席位於哈薩克集體安全條約組織會後記者會。法新社
俄羅斯總統普亭28日出席位於哈薩克集體安全條約組織會後記者會。法新社

衛報報導，俄羅斯總統普亭28日威脅動用新型中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）攻擊烏克蘭首都基輔，誇口這款飛彈殺傷力「堪比核打擊和隕石撞地」；除此之外，他大讚川普「明智」，會找到俄烏戰爭的「解決方案」，而莫斯科已經準備好對話。

普亭在哈薩克一場記者會上表示，「我們不排除使用榛果樹打擊烏克蘭軍隊、軍用設施與指揮決策中心，包含基輔」。他還描述，假如反覆針對同一地點使用「榛果樹」，「殺傷力堪比核打擊、隕石撞地球」，「我們從歷史清楚得知哪些地方遭隕石撞擊，以及造成什麼後果」。

烏克蘭總統澤倫斯基則指控普亭，「卑劣地使情勢升級」。

衛報指出，儘管普亭的最新威脅，包含上周首度動用「榛果樹」回應英美法放寬烏克蘭使用長程飛彈，已經引發擔憂，但許多分析人士認為，在使用該武器進行一次示威後，普亭不太可能在川普正式就任美國總統前進一步升級，而是希望利用一個機會窗口贏得川普青睞。

普亭28日也稱讚川普「明智」，並且對川普遭遇暗殺未遂感到震驚，「我認為他（川普）很聰明，希望他保持謹慎並理解這點」。

另外，普亭暗示拜登放寬烏軍使用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，有可能是給川普上任後提供談判籌碼，也可能是讓川普與俄羅斯的關係變得更複雜。無論如何，普亭說川普會找到「解決方案」處理俄烏戰爭，並稱莫斯科已經準備好展開對話。

在烏克蘭方面，俄羅斯28日稍早再度發射飛彈和無人機重點攻擊能源基礎設施，導致超過100萬戶家庭停電。莫斯科經常以烏克蘭電網為目標，過去三年裡，烏克蘭大約一半的能源能力被摧毀，最近幾周，烏克蘭官員暗示俄羅斯可能正在儲存飛彈，以便對電力基礎設施發動協調一致的打擊，讓數百萬人的冬天變得痛苦不堪。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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