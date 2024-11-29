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芬蘭：陸援俄侵烏 影響對歐外交

聯合報／ 國際中心／綜合報導

多名北歐和波羅的海國家領導人表示，中國大陸加強支持俄羅斯侵略烏克蘭，正損害北京與歐洲的關係。他們也呼籲歐盟針對破壞關鍵基礎設施等「混合戰」手段緊急強硬回應。

歐洲調查人員懷疑，在俄國指使下，中國貨輪「伊鵬三號」上周下錨在海床拖行超過一百六十公里，蓄意破壞兩條海底通訊電纜。去年十月，另艘懸掛香港旗的中國貨櫃船Newnew Polar Bear號也是拖錨航行，破壞波羅的海一條連結芬蘭和愛沙尼亞的重要天然氣管線。

芬蘭和瑞典說，正進行聯合調查。

芬蘭總理歐爾波表示：「我們看到在俄羅斯背後，中國的影子日漸明顯，這讓我很擔心。我希望他們聽見來自歐洲的訊息：如果中國加強支持俄羅斯侵略烏克蘭，將對歐洲和中國關係不利。」

愛沙尼亞總理麥克爾表示：「這種情況已經發生兩次了。真的是航海技術很差嗎？我們需要進行中立的調查。但是這類事件，加上（中國）在俄烏戰爭中支持俄羅斯，影響了中國與歐洲交流往來，也限制了北京外交上的可能性。」

瑞典總理克里斯特森敦促中國當局，下令目前停在公海的「伊鵬三號」返回瑞典海域協助調查。他說，「我們非常謹慎，避免匆促下結論，也無意在欠缺根據的情況下指控任何人。另一方面，我們也非常認真看待此案，我們並不認為這是意外，這不是第一次了。」

歐洲近期發生多起破壞事件和其他混合戰，當局將其中多起歸咎俄羅斯。

愛沙尼亞、芬蘭和瑞典總理一致認為，針對來自俄羅斯的混合戰威脅，歐盟須提出更強硬且協調一致的應對措施。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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