美國安會前幕僚長 任俄烏特使

美國總統當選人川普廿七日表示將任命白宮國家安全會議前幕僚長柯羅格出任俄羅斯與烏克蘭事務特使，柯羅格將接下促使俄烏停戰的重任。

川普透過新聞稿表示，柯羅格在他首次執政時就加入執政團隊，相信兩人共同努力可以用實力捍衛和平，讓美國乃至全球都再次安全；柯羅格則在社群平台Ｘ發文稱，很榮幸接受任命，他已經準備好透過實力確保和平與美國利益。

柯羅格在二○一七年到二一年擔任國安會幕僚長，也曾任時任副總統潘斯的國安顧問。

川普競選政見之一就是迅速終結俄烏戰爭，路透六月報導，柯羅格提出的解方是原地凍結戰線，迫俄烏坐上談判桌。

路透報導，柯羅格與川普時代的另一名國安會幕僚長傅萊茲共同起草停戰計畫；據此，美國將告訴烏克蘭，唯有展開和平談判才能獲得更多美國軍援，同時，華府會告訴莫斯科，拒絕談判將導致美國擴大援烏。另外，短期內不會討論北約接納烏克蘭一事，以提升俄國參加談判意願。

柯羅格六月告訴路透，若川普贏得大選，讓俄烏迅速上談判桌將非常重要，「我們跟烏克蘭人說，『你們必須來到談判桌前，如果你們不來到談判桌前，美國的支持將耗盡』」；「你跟俄羅斯總統普亭講，『你必須來到談判桌前，如果你不來到談判桌前，那我們將向烏克蘭人提供他們在戰場上殺了你所需的一切』。」

柯羅格今年稍早在另一次接受路透訪問時說，他支持川普重返白宮後，取消對部分北約國家的集體防禦承諾。

柯羅格說，若有北約會員國的防衛支出未達國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之二，他將支持取消該國接受北約組織公約第五條集體防禦的保障。