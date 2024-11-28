紐時曝西方官員建議供烏核武 普亭：若如此將使用一切破壞手段

俄羅斯總統普亭發表最新的威脅言論，稱若烏克蘭得到核武，俄國將「使用一切破壞手段」。

英國天空新聞分析，普亭的言論顯然是回應紐約時報21日的報導。當時報導指出，部分未具名西方官員曾建議，美國總統拜登可在他離任之前提供烏克蘭核武。

普亭在哈薩克阿斯塔納舉行的前蘇聯安全聯盟一場會議上發表談話，堅稱俄國「不會允許這種事發生」。他說：「如果這種狀況發生了，我們會採納並使用一切手段，我想強調這點，具體而言就是使用俄國能用的一切破壞手段。」

普亭補充：「如果有人正式運交那些東西，將意味違反不擴散大規模毀滅性武器方面所承擔的義務。我們不會允許這種事發生在烏克蘭，將監控那裡的一舉一動。」

普亭還表示，烏克蘭實際上不可能生產核武，但可能能夠製造某種「髒彈」。