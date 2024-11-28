白宮施壓將動員年齡由25歲降至18歲 烏官員稱應先把武器準時送到

Partners have complete access to the data and can compare promises to actual deliveries. Ukraine cannot be expected to compensate for delays in logistics or hesitation in support with the youth of our men on the frontline. — Dmytro Lytvyn (@dmtrltvn) 2024年11月27日

美國媒體披露，只剩50幾天就要交出政權的美國拜登政府正敦促烏克蘭迅速擴大軍隊規模，增加兵力與修改動員法，允許徵召18歲的人入伍。對此，烏克蘭總統辦公室官員做出了回應。

美聯社報導，一位匿名受訪的美國資深政府官員27日表示，拜登政府希望烏克蘭將動員年齡從目前的25歲降至18歲，以擴大可用的戰鬥年齡男性人力庫，協助兵力嚴重短缺的烏軍。

該官員表示，烏克蘭現在需要更多兵力投入戰鬥，且烏國目前沒有動員或訓練足夠士兵替換戰損，並跟上俄羅斯不斷增兵的步伐。

拜登政府即將卸任，如今正加強表明其觀點，即烏克蘭已擁有所需的武器，如果想繼續對俄作戰，現在必須大幅增加兵力。烏方已經表示，他們需要大約16萬的額外兵力以跟上戰場需求，但美方認為烏方需要的兵力不止於此。

白宮國安會發言人塞維特（Sean Savett）在聲明中指出，美國政府將繼續向烏克蘭送出武器，但人力是烏克蘭目前面臨的「最重要需求」。塞維特表示，「如果他們採取適當步驟補充隊伍，我們也準備好加強培訓能力」。

烏克蘭總統澤倫斯基一再表示，他沒有計畫降低動員年齡。烏克蘭總統顧問利特文（Dmytro Lytvyn）回應美方呼籲時指出，承諾的武器並未按時交付，而且沒有足夠武器來適當裝備已經動員的官兵。

烏克蘭真理報報導，利特文在「X」發文指出，「此前宣布的裝備沒有按時抵達，現在要烏克蘭降低動員年齡以便徵召更多人，這沒有意義。因為這些延誤，烏克蘭缺乏武器來裝備已經動員的士兵」。

利特文在回覆推文表示，「合作夥伴完全能取得數據，可將承諾與實際交付相比」，但「不能指望烏克蘭用前線男子的青春彌補後勤延誤或支援的猶豫」。

推特/X連結：https://x.com/dmtrltvn/status/1861878892413255906