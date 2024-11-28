北歐、波羅的海國家警告：若大陸加強援俄侵烏 有損歐中關係

多名北歐和波羅的海國家領導人表示，中國日益增加對俄羅斯侵烏戰爭的支持，正損害北京與歐洲的關係。他們也呼籲歐盟（EU）針對破壞關鍵基礎設施等「混合戰」手段緊急強硬回應。

截至目前，長225公尺、寬32公尺的中國大型貨輪「伊鵬3號」（Yi Peng 3）在國際公海、波羅的海海域被歐洲國家軍艦攔阻停船已逾1週。調查人員懷疑，這艘載有俄羅斯肥料的商船上週下錨在海床拖行超過160公里，蓄意破壞2條海底電纜。這也是13個月之內，第2次有中國船隻涉嫌破壞該地區海底基礎設施。

分別連接芬蘭與德國、瑞典和立陶宛的2條海底電纜在本月17、18日之間，於不到24小時內先後受損。芬蘭和瑞典總理告訴英國「金融時報」（FT），目前尚無法斷定幕後元凶以及破壞動機，兩國正就此案進行聯合調查。

然而，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）表示：「我們看到，在俄羅斯背後，中國的影子日漸明顯，這讓我很擔心。我希望他們聽見來自歐洲的訊息：如果中國加強支持俄羅斯侵略烏克蘭，這將對歐洲和中國的關係不利。」

愛沙尼亞總理麥克爾（Kristen Michal）在瑞典哈波桑德（Harpsund）舉行的北歐-波羅的海峰會（Nordic-Baltic summit）中表示：「這種情況已經發生2次了。真的是航海技術很差嗎？我們需要進行中立的調查。」

「但是這類事件，加上（中國）在俄烏戰爭中支持俄羅斯，影響了中國與歐洲的交流往來，也限制了北京在外交上的可能性。」

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）26日敦促中國當局下令「伊鵬3號」返回瑞典海域協助調查。他說，「我們非常謹慎，避免匆促下結論，也無意在欠缺根據的情況下指控任何人。另一方面，我們也非常、非常認真地看待此案，我們並不認為這只是場意外…這不是第一次了。」

去年10月，另艘懸掛香港旗的中國貨櫃船NewnewPolar Bear號破壞了波羅的海1條連結芬蘭和愛沙尼亞的重要天然氣管線。芬蘭和愛沙尼亞當局迄今仍未說明，他們究竟認為此案是蓄意破壞或是意外導致。

歐洲近期也發生多起破壞事件和其他混合戰（hybrid warfare）行為，當局將其中多起事件歸咎於俄羅斯。

愛沙尼亞、芬蘭和瑞典總理一致認為，針對來自俄羅斯的混合戰威脅，歐盟必須提出更強硬且協調一致的應對措施。

麥克爾說：「協調一致的應對至關重要。對俄羅斯來說，我們所有表示禮貌的行動都是示弱，他們會利用這些弱點。歐洲必須採取更強硬的行動。」

歐爾波則強調：「每個歐洲國家都必須警醒，看清楚俄羅斯一直在用混合戰工具攻擊我們。」

「因此我們必須做出反應，明確表明他們無法削弱或恐嚇我們。我要向歐盟傳達的訊息就是：我們必須做好充分準備以應對各類的威脅。」