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普亭威脅使用新型「榛果樹」飛彈襲擊基輔 聲稱大規模使用相當於核武
俄羅斯總統普亭28日誇口說，俄國生產了比全體北約成員國加總多出十倍的飛彈，並威脅用新型「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈（IRBM）攻擊位於烏克蘭首都基輔的「決策中心」。
衛報報導，普亭在哈薩克首都阿斯塔納出席集體安全條約組織（CSTO）峰會時表示，「我們今晚使用90枚類似型號的飛彈和100架無人機進行綜合打擊，我們打擊了17個目標，軍事設施、國防工業設施與他們的其支援系統」，並且談到了「榛果樹」飛彈的能力。
普亭表示，俄羅斯國土遭美英製造的飛彈攻擊，俄羅斯已被迫部署新型飛彈「以回應敵人的行動」，而且「世上沒有像俄羅斯『榛果樹』這樣的武器」，西方國家的同型飛彈不會很快出現。
普亭聲稱，在大規模使用「榛果樹」飛彈的情況下，打擊力道將相當於核武，並指烏克蘭已針對莫斯科和聖彼得堡發動多次攻擊。
塔斯社報導，普亭還表示，其他新型飛彈系統也可能出現，俄羅斯將繼續「榛果樹」飛彈的戰鬥測試，「現階段，國防部和總參謀部正在選擇對烏克蘭領土打擊的目標，這些目標可能是軍事設施、國防和工業企業或基輔的決策中心」。
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