俄羅斯狂轟能源設施 烏克蘭境內破百萬戶停電陷危險境地

烏克蘭軍方28日表示，已對烏克蘭全境發布空襲警報，來襲的飛彈鎖定多個地區。烏克蘭能源部長加盧申科在臉書發文說：「能源業再次遭受敵方大規模攻擊。烏克蘭各地能源設施正遭受襲擊。」

美國CNN報導，烏克蘭當局表示，境內超過100萬戶因此無電可用。

烏國能源部指出，這已是俄國今年第11次大規模襲擊烏國能源設施。近幾個月來轟炸日益劇烈，隨著戰爭進入第三個冬季，烏國陷入危險境地。

烏克蘭能源營運商在多個地區緊急斷電，利維夫、伏林（Volyn）和羅夫諾（Rivne）等西部地區發生大規模停電。

伏林州盧斯克（Lutsk）居民多羅蒂（Valeriy Dorotiy）告訴CNN，「今天早上我聽到三聲爆炸聲」，不確定是飛彈轟炸還是烏國防空系統攔截的聲音，「之後就停電了」。當局稍早表示，伏林州約有21萬5000戶停電。