俄羅斯大規模襲烏克蘭能源設施 逾百萬戶斷電
俄羅斯軍隊今天對烏克蘭能源設施發動大規模攻擊，迫使烏方在氣溫逼近冰點之際實行緊急斷電措施，根據烏國當局，有100多萬戶人家落入無電可用窘境。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據烏克蘭當局，俄羅斯針對烏國關鍵能源基礎設施發動大規模空襲後，超過100萬戶家庭無法使用電力。
法新社報導，烏克蘭今天為因應飛彈來襲而在全境發布空襲警報後，能源部長加盧申科（German Galushchenko）表示，電力基礎設施受到「大規模攻擊」。
加盧申科說：「能源業再次遭到敵方大規模攻擊。烏克蘭各地能源設施正受襲擊。」
他補充道，國營電網營運商「烏克蘭國家電力公司」（Ukrenergo）實施緊急斷電之際，當地氣溫已降到攝氏零度左右。
烏克蘭最大民營能源公司DTEK指出，烏克蘭國家電力公司在基輔（Kyiv）、敖德薩（Odesa）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）及頓內茨克（Donetsk）等4州實施緊急斷電措施。
俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄軍一直猛攻烏國能源網。基輔指控莫斯科採取「恐怖」戰略，試圖讓烏克蘭城市陷入黑暗，並在冬季期間切斷民間供暖。
路透社報導，烏克蘭西部瑞夫尼州（Rivne）今天遭遇飛彈襲擊，州長柯瓦爾（Oleksandr Koval）談到有28萬名電力用戶被斷電。他還回報，當地也出現斷水情形，但未詳細說明災損狀況。
烏克蘭西部城市盧茨克（Lutsk）遭遇數次空襲後，市長報告供電中斷，相關單位正致力將供水、供暖基礎設施連接至其他替代電力來源。
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