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6至10萬烏軍陣亡…經濟學人估俄烏戰爭傷亡數字 40萬人重傷無法再戰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭利沃夫婦女在10月31日東正教諸聖節前往軍人公墓悼念陣亡親人。圖／路透
烏克蘭利沃夫婦女在10月31日東正教諸聖節前往軍人公墓悼念陣亡親人。圖／路透

烏克蘭媒體27日報導，根據「經濟學人」發表的估算，俄烏戰爭已造成6萬至10萬名烏克蘭官兵陣亡，另有40萬人傷勢過重無法繼續作戰。

烏克蘭政府一直避談烏軍傷亡全貌，烏克蘭總統澤倫斯基只在2月承認31000名烏軍戰鬥人員陣亡。「經濟學人」則根據外洩或公開的情資報告、國防官員、研究人員和開源情報自行估算，得出上述傷亡數字，也就是烏克蘭戰鬥主力18至49歲男性人口接近二十分之一已因這場戰爭傷亡。

基輔獨立報指出，華爾街日報9月發布了類似的估算，指出烏軍已折損8萬人、40萬人受傷，同時估算俄軍高達20萬人陣亡、40萬人受傷，但因俄烏均對各自傷亡保密，雙方確切傷亡數字都難以確定。

根據報導，俄軍在俄烏戰爭的傷亡，據信高於1945年後俄國參加的所有戰爭加總，俄國當局提供的最後數字為截至2022年9月的5937名官兵陣亡；獨立媒體Mediazona則跟BBC俄羅斯服務合作，透過開源研究確認自開戰後陣亡的77143名俄軍姓名。烏克蘭武裝部隊總參謀部則說，截至27日，俄軍總體損失超過735000人。

「經濟學人」另外報導，平民傷亡更加難以確定，但可能達到數萬人。烏克蘭真理報則指出，「經濟學人」記者強調，所有提到的數據和報告都難以獨立核實。此外，這些數字並未納入所有失蹤或推定死亡的烏軍。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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