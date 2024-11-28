烏克蘭全境空襲警報 稱能源設施遭大規模攻擊

烏克蘭軍方今天表示全境發布空襲警報，並說來襲的飛彈鎖定多個地區。烏克蘭能源部長隨後表示，烏國電力基礎設施「受到敵方大規模攻擊」。

法新社報導，烏克蘭能源部長加盧申科（GermanGalushchenko）在臉書（Facebook）發文說：「能源業再次遭受敵方大規模攻擊。烏克蘭各地能源設施正遭受襲擊。」加盧申科還說國家電網營運商已「緊急實施斷電措施」。

烏克蘭空軍在通訊平台Telegram上一則訊息中說：「由於飛彈威脅，烏克蘭全境已發布空襲警報。」

烏克蘭空軍在其他訊息中還說偵測到飛彈飛往哈爾科夫（Kharkiv）、敖德薩（Odesa）和其他8個地區，其中1則訊息呼籲哈爾科夫居民「快去避難」。

路透社提到，烏克蘭新聞媒體Zerkalo Tyzhnya和Suspilne報導說，烏克蘭城市敖德薩、克羅皮夫尼茨基（Kropyvnytskyi）、哈爾科夫、瑞夫尼（Rivne）和盧茨克（Lutsk）今晨傳出爆炸聲，有消息指出俄羅斯發動巡弋飛彈攻擊。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）在Telegram上寫道：「敵方持續以飛彈攻擊哈爾科夫。」