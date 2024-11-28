快訊

鄭英耀駁高中生「心智不成熟」說法 賴士葆：真的有聽到官員說

台股下跌35點收22,298點 台積電漲5元收1,005元

日職／辰己涼介又出怪招了！「全身金」領金手套獎震撼全場

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭全境空襲警報 稱能源設施遭大規模攻擊

中央社／ 基輔28日綜合外電報導
圖為日前烏克蘭首都基輔迎來今冬初雪。新華社
圖為日前烏克蘭首都基輔迎來今冬初雪。新華社

烏克蘭軍方今天表示全境發布空襲警報，並說來襲的飛彈鎖定多個地區。烏克蘭能源部長隨後表示，烏國電力基礎設施「受到敵方大規模攻擊」。

法新社報導，烏克蘭能源部長加盧申科（GermanGalushchenko）在臉書（Facebook）發文說：「能源業再次遭受敵方大規模攻擊。烏克蘭各地能源設施正遭受襲擊。」加盧申科還說國家電網營運商已「緊急實施斷電措施」。

烏克蘭空軍在通訊平台Telegram上一則訊息中說：「由於飛彈威脅，烏克蘭全境已發布空襲警報。」

烏克蘭空軍在其他訊息中還說偵測到飛彈飛往哈爾科夫（Kharkiv）、敖德薩（Odesa）和其他8個地區，其中1則訊息呼籲哈爾科夫居民「快去避難」。

路透社提到，烏克蘭新聞媒體Zerkalo Tyzhnya和Suspilne報導說，烏克蘭城市敖德薩、克羅皮夫尼茨基（Kropyvnytskyi）、哈爾科夫、瑞夫尼（Rivne）和盧茨克（Lutsk）今晨傳出爆炸聲，有消息指出俄羅斯發動巡弋飛彈攻擊。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）在Telegram上寫道：「敵方持續以飛彈攻擊哈爾科夫。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

專家：衛星顯示 北韓供俄飛彈KN-23製造廠正在擴建

熱焰彈當煙火？空軍：數量不吃緊 迎國手沒問題

真主黨朝特拉維夫郊區發射大量飛彈 鎖定以色列軍情基地

空軍中少將異動 中將董培倫接任司令部政戰主任

相關新聞

如入無人之境？俄軍7天奪取烏領土233平方公里 開戰首周以來最快

紐約郵報報導，在烏克蘭開始使用美製ATACMS長程飛彈深擊俄羅斯境內庫斯克的背景下，俄軍也加緊在烏克蘭前線推進，過去一周...

普亭核武威脅是空包彈？美情報：放寬烏克蘭用ATACMS「不會引爆核戰」

路透引述五名知情消息人士報導，儘管俄羅斯總統普亭升高核武威脅，美國允許烏克蘭以長程飛彈深入打擊俄國境內的決定，並未增加核...

烏克蘭全境空襲警報 稱能源設施遭大規模攻擊

烏克蘭軍方今天表示全境發布空襲警報，並說來襲的飛彈鎖定多個地區。烏克蘭能源部長隨後表示，烏國電力基礎設施「受到敵方大規模...

路透：拜登趕卸任前再供烏克蘭近240億軍援

美國兩位官員今天表示，拜登政府正在為烏克蘭準備一份7.25億美元（約新台幣239億元）包裹軍援，趕在明年1月卸任前擴大對...

對烏軍援拜登來不及發完 將成川普一大籌碼

美方行政與國會官員坦承，拜登政府難以在明年1月20日卸任前將國會通過的軍援烏克蘭經費用完，恐仍有數十億美元經費得留由總統...

美促烏將徵兵年齡由25歲降至18歲 補充新戰力抗俄

一名美國高階官員今天指出，烏克蘭應考慮將徵召入伍年齡從25歲降至18歲，施壓基輔增強對抗俄羅斯侵略的戰鬥力量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。