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如入無人之境？俄軍7天奪取烏領土233平方公里 開戰首周以來最快
紐約郵報報導，在烏克蘭開始使用美製ATACMS長程飛彈深擊俄羅斯境內庫斯克的背景下，俄軍也加緊在烏克蘭前線推進，過去一周奪取烏克蘭90平方英里領土（約233平方公里），相當於4個曼哈頓大小（59.1平方公里），創下入侵行動首周以後最快推進速度。
太陽報引述美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）指出，俄軍11月平均每天奪取約8.5平方英里領土，相當於每分鐘占領2座足球場面積的土地。
但以目前速度要占領烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk）約需要一年多時間，這是莫斯科對烏克蘭的最低戰爭目標。
俄軍現在在烏克蘭東北部的哈爾科夫省庫皮揚斯克（Kupiansk）和南部頓巴斯地區的庫拉霍沃（Khurakove）展開猛烈攻勢。
英國國防大臣希利（John Healey）警告，現在長達600英里的俄烏前線處於2022年2月以來最不穩定的狀態。
不過，現在俄軍的推進速度遠不及開戰第一周的高峰時期，當時每天推進490平方英里，如入無人之境。
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