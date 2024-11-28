快訊

鄭英耀駁高中生「心智不成熟」說法 賴士葆：真的有聽到官員說

台股下跌35點收22,298點 台積電漲5元收1,005元

日職／辰己涼介又出怪招了！「全身金」領金手套獎震撼全場

聽新聞
0:00 / 0:00

如入無人之境？俄軍7天奪取烏領土233平方公里 開戰首周以來最快

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯國防部22日公布俄羅斯T90M戰車在境內未公開地點進行機動演習。歐新社
俄羅斯國防部22日公布俄羅斯T90M戰車在境內未公開地點進行機動演習。歐新社

紐約郵報報導，在烏克蘭開始使用美製ATACMS長程飛彈深擊俄羅斯境內庫斯克的背景下，俄軍也加緊在烏克蘭前線推進，過去一周奪取烏克蘭90平方英里領土（約233平方公里），相當於4個曼哈頓大小（59.1平方公里），創下入侵行動首周以後最快推進速度。

太陽報引述美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）指出，俄軍11月平均每天奪取約8.5平方英里領土，相當於每分鐘占領2座足球場面積的土地。

但以目前速度要占領烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk）約需要一年多時間，這是莫斯科對烏克蘭的最低戰爭目標。

俄軍現在在烏克蘭東北部的哈爾科夫省庫皮揚斯克（Kupiansk）和南部頓巴斯地區的庫拉霍沃（Khurakove）展開猛烈攻勢。

英國國防大臣希利（John Healey）警告，現在長達600英里的俄烏前線處於2022年2月以來最不穩定的狀態。

不過，現在俄軍的推進速度遠不及開戰第一周的高峰時期，當時每天推進490平方英里，如入無人之境。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

烏克蘭發射美製ATACMS命中俄機場！俄國防部認了：準備報復

俄軍開戰以來「最快速度」烏東挺進中 一個月相當於奪半個倫敦

曾占俄庫斯克州1376平方公里 烏克蘭已丟失逾40%

普亭：21日在烏克蘭成功實戰試射新型極音速中程飛彈

相關新聞

如入無人之境？俄軍7天奪取烏領土233平方公里 開戰首周以來最快

紐約郵報報導，在烏克蘭開始使用美製ATACMS長程飛彈深擊俄羅斯境內庫斯克的背景下，俄軍也加緊在烏克蘭前線推進，過去一周...

普亭核武威脅是空包彈？美情報：放寬烏克蘭用ATACMS「不會引爆核戰」

路透引述五名知情消息人士報導，儘管俄羅斯總統普亭升高核武威脅，美國允許烏克蘭以長程飛彈深入打擊俄國境內的決定，並未增加核...

烏克蘭全境空襲警報 稱能源設施遭大規模攻擊

烏克蘭軍方今天表示全境發布空襲警報，並說來襲的飛彈鎖定多個地區。烏克蘭能源部長隨後表示，烏國電力基礎設施「受到敵方大規模...

路透：拜登趕卸任前再供烏克蘭近240億軍援

美國兩位官員今天表示，拜登政府正在為烏克蘭準備一份7.25億美元（約新台幣239億元）包裹軍援，趕在明年1月卸任前擴大對...

對烏軍援拜登來不及發完 將成川普一大籌碼

美方行政與國會官員坦承，拜登政府難以在明年1月20日卸任前將國會通過的軍援烏克蘭經費用完，恐仍有數十億美元經費得留由總統...

美促烏將徵兵年齡由25歲降至18歲 補充新戰力抗俄

一名美國高階官員今天指出，烏克蘭應考慮將徵召入伍年齡從25歲降至18歲，施壓基輔增強對抗俄羅斯侵略的戰鬥力量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。