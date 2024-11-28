路透：拜登趕卸任前再供烏克蘭近240億軍援

美國兩位官員今天表示，拜登政府正在為烏克蘭準備一份7.25億美元（約新台幣239億元）包裹軍援，趕在明年1月卸任前擴大對基輔援助。

路透社引述一名知悉計畫的官員透露，拜登政府計劃從庫存中提撥多種反坦克武器，以削弱俄軍挺進，包括地雷、無人機、刺針飛彈與高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱海馬士）的彈藥。

一名官員表示，這份包裹軍援最快在12月2日會正式提報國會。

包裹軍援的內容和規模，未來幾天在拜登簽署前仍有可能變動。

此舉代表拜登近期動用所謂「總統撥款權」（PDA）的規模急劇擴大。這項授權允許美國從既有庫存提取武器，以便於緊急情況下幫助盟友。