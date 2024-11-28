快訊

賭命逃出北韓！脫北者們為何不受外界關注？

LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本

12強賽／林昱珉先「當兵」再返美打拼 父老友：明年有望上大聯盟

普亭核武威脅是空包彈？美情報：放寬烏克蘭用ATACMS「不會引爆核戰」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭軍方19日公布發射ATACMS。美聯社
烏克蘭軍方19日公布發射ATACMS。美聯社

路透引述五名知情消息人士報導，儘管俄羅斯總統普亭升高核武威脅，美國允許烏克蘭以長程飛彈深入打擊俄國境內的決定，並未增加核武攻擊的風險。但俄國恐怕會擴大針對歐洲目標的破壞活動，對支持烏克蘭的西方加強施壓。

過去7個月的一系列情報評估總結，放寬烏克蘭使用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）不太可能引發核升級。

而消息人士透露，這項觀點並未在拜登本月決定後有所改變，一名接受情報簡報的國會助理透露，「評估結果一致表達：ATACMS不會改變俄羅斯的核武盤算」。

不過，五名知情官員之一透露，雖然華府評估俄羅斯不會尋求動用核武，但會有動作回應美國升級，比如上周發射新型極音速彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）。

路透描述，一些美國官員現在認為，包括核武升級等憂心被誇大了，但強調烏克蘭整體局勢依然險峻，核升級並非不可能。俄國是否有能力找到其他隱蔽方式報復西方仍然令人擔憂。

同時，評估也指出，雖然莫斯科不太可能動用核武，部分原因是這個選擇無法提供明確的軍事利益。情報官員稱普亭會先採取其他報復方式，並指出已經進行了破壞和網路攻擊；而核武則是最後手段。

情報來源顯示，莫斯科最強力且最有可能成功的報復可能以破壞活動的形式展開。一位歐洲外交官透露，俄國情報機構已在歐洲發起大規模的國際行動，試圖恐嚇支持烏克蘭的國家。

一名美國官員補充說，莫斯科積極尋求針對西方的「灰色地帶」戰爭，而且俄國擁有廣泛的特工網絡，目前正在探討利用這些特工的可能。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

普亭稱開始量產新極音速飛彈 北約、烏克蘭下周緊急會談

棍棒伺候或胡蘿蔔？川普勝選讓俄烏止戰近了 最終結局呼之欲出

普亭證實以中程彈道飛彈打擊烏克蘭！警告：俄烏戰爭正走向全球

普亭願與川普談俄烏停火協議 前提：俄拒領土讓步 烏放棄加入北約

相關新聞

普亭核武威脅是空包彈？美情報：放寬烏克蘭用ATACMS「不會引爆核戰」

路透引述五名知情消息人士報導，儘管俄羅斯總統普亭升高核武威脅，美國允許烏克蘭以長程飛彈深入打擊俄國境內的決定，並未增加核...

路透：拜登趕卸任前再供烏克蘭近240億軍援

美國兩位官員今天表示，拜登政府正在為烏克蘭準備一份7.25億美元（約新台幣239億元）包裹軍援，趕在明年1月卸任前擴大對...

對烏軍援拜登來不及發完 將成川普一大籌碼

美方行政與國會官員坦承，拜登政府難以在明年1月20日卸任前將國會通過的軍援烏克蘭經費用完，恐仍有數十億美元經費得留由總統...

美促烏將徵兵年齡由25歲降至18歲 補充新戰力抗俄

一名美國高階官員今天指出，烏克蘭應考慮將徵召入伍年齡從25歲降至18歲，施壓基輔增強對抗俄羅斯侵略的戰鬥力量

凱洛格任川普俄烏特使 建議烏克蘭上談判桌否則斷軍援

美國總統當選人川普今天下午發布聲明表示，由他第一任期的國家安全會議幕僚長、退役陸軍中將凱洛格（KeithKellogg）...

烏克蘭防長傳已率團抵達南韓 將會總統尹錫悅討論軍援

南韓媒體報導，烏克蘭由國防部長烏梅洛夫率領的代表團今天抵達南韓訪問，預定與南韓總統尹錫悅及國防國安官員會面，討論北韓對俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。