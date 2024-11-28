普亭核武威脅是空包彈？美情報：放寬烏克蘭用ATACMS「不會引爆核戰」

路透引述五名知情消息人士報導，儘管俄羅斯總統普亭升高核武威脅，美國允許烏克蘭以長程飛彈深入打擊俄國境內的決定，並未增加核武攻擊的風險。但俄國恐怕會擴大針對歐洲目標的破壞活動，對支持烏克蘭的西方加強施壓。

過去7個月的一系列情報評估總結，放寬烏克蘭使用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）不太可能引發核升級。

而消息人士透露，這項觀點並未在拜登本月決定後有所改變，一名接受情報簡報的國會助理透露，「評估結果一致表達：ATACMS不會改變俄羅斯的核武盤算」。

不過，五名知情官員之一透露，雖然華府評估俄羅斯不會尋求動用核武，但會有動作回應美國升級，比如上周發射新型極音速彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）。

路透描述，一些美國官員現在認為，包括核武升級等憂心被誇大了，但強調烏克蘭整體局勢依然險峻，核升級並非不可能。俄國是否有能力找到其他隱蔽方式報復西方仍然令人擔憂。

同時，評估也指出，雖然莫斯科不太可能動用核武，部分原因是這個選擇無法提供明確的軍事利益。情報官員稱普亭會先採取其他報復方式，並指出已經進行了破壞和網路攻擊；而核武則是最後手段。

情報來源顯示，莫斯科最強力且最有可能成功的報復可能以破壞活動的形式展開。一位歐洲外交官透露，俄國情報機構已在歐洲發起大規模的國際行動，試圖恐嚇支持烏克蘭的國家。

一名美國官員補充說，莫斯科積極尋求針對西方的「灰色地帶」戰爭，而且俄國擁有廣泛的特工網絡，目前正在探討利用這些特工的可能。