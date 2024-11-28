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美促烏將徵兵年齡由25歲降至18歲 補充新戰力抗俄

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
圖為俄烏戰爭，年輕的俄羅斯士兵駕駛裝甲運兵車前進。美聯社
圖為俄烏戰爭，年輕的俄羅斯士兵駕駛裝甲運兵車前進。美聯社

一名美國高階官員今天指出，烏克蘭應考慮將徵召入伍年齡從25歲降至18歲，施壓基輔增強對抗俄羅斯侵略的戰鬥力量。

路透社報導，這名官員告訴記者，烏克蘭沒有動員或訓練足夠新兵替補在戰場上損失的戰力。

他說：「現在需要的是人力。俄羅斯事實上正在東部地區取得穩定進展，並開始迫使烏克蘭在庫斯克（Kursk）防線後移…以我們今天觀察戰場狀況，現在動員和增派人力可能會產生顯著影響。」

分析人士和部落客本週指出，自2022年發動戰爭初期以來，俄軍正以最快速度入侵烏克蘭，過去一個月已攻占相當於倫敦一半大小的地區。

今年4月，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）簽署一項法律，將徵兵年齡從27歲降到25歲，擴大烏軍在戒嚴令下可以動員的平民數量，戒嚴令自2022年2月俄羅斯全面入侵以來一直存在。

美國總統拜登政府一向堅定支持烏克蘭，但在總統當選人川普明年1月上任後，美國援烏可能縮減。川普已宣布退役陸軍中將凱洛格（Keith Kellogg）將出任俄烏衝突特使。

澤倫斯基辦公室的一名消息人士說，烏克蘭不具備現在動員軍隊所需的裝備。

另一位官員表示，美方官員承認，徵召更年輕士兵對澤倫斯基政府來說政治上具有挑戰性，烏克蘭已討論提供激勵措施，鼓勵年輕人參與自願性徵兵活動，而非強制徵召。

根據德國國防部一名消息人士，德國私下也一直呼籲烏克蘭降低徵兵年齡。

一名美國高階官員表示，拜登在任期間，美國將繼續提供烏克蘭數十萬發砲彈、數以千計遠近射程火箭、數以百計車輛和武器系統以支援烏軍戰鬥，還包括防空攔截系統。

這名官員表示：「彈藥和車輛短缺並非烏克蘭目前最迫切的問題。現在他們擁有戰場上取得勝利所需的充足關鍵工具、彈藥和武器儲備。但如果沒有新的兵力補充，在前線英勇作戰的現有部隊就無法輪替休息、整頓、訓練和重新裝備。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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