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川普新任命俄烏特使出爐！曾表態：烏克蘭不談判就斷軍援

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
凱洛格2020年曾任當時美國副總統潘斯的國安顧問。路透
凱洛格2020年曾任當時美國副總統潘斯的國安顧問。路透

美國候任總統川普27日欽點凱洛格（Keith Kellogg）出任總統特助兼新設立的職位「烏克蘭俄羅斯特使」，他是川普第一任內的國家安全會議幕僚長，7月才表態應讓烏克蘭上談判桌，否則切斷軍援。

川普在真實社群（Truth Social）發表聲明表示，凱洛格「擁有傑出的軍事與商業生涯表現，包括在我第一屆政府擔任極為敏感的國家安全職務。他從一開始就與我並肩作戰！我們將共同實現『以實力求和平』，讓美國和世界再次安全！」

80歲退役陸軍中將凱洛格，曾在2017年至2021年擔任白宮國家安全委員會幕僚長，並擔任當時副總統潘斯的國安顧問。

有關俄烏戰爭的計畫，凱洛格主張凍結主要戰場戰線，他曾在與路透的訪問中表態，烏克蘭不上談判桌就切斷援助，同時也告知俄羅斯必須加入談判，否則將協助烏軍「殲滅你們」。他反對美軍介入俄烏戰爭，認為應專注對抗中國。

紐約時報報導，凱洛格是越戰老兵，在2003年美國入侵伊拉克後幫助管理伊拉克，他被視為川普圈子內相對主流的人物。他對川普忠心耿耿，曾為川普2016年的首次競選總統提供建議，並公開為川普的不當行為或危險觀點辯護。

另外，衛報引述國會山報指出，外界對於凱洛格的任命反應不意外，一名華府安全分析師描述「不可怕也不出意料」。

前烏克蘭駐美國大使則對此表達悲觀，他表示，「據我了解，凱洛格完全接受候任副總統范斯所提到、川普關於俄烏和平計畫的邏輯」。范斯支持將烏克蘭領土割讓給俄羅斯，並拒絕烏克蘭加入北約。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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