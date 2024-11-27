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烏恐在數月內被迫談判與割讓國土 拜登急改關鍵軍援政策

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登26日在白宮玫瑰花園，就以色列和黎巴嫩真主黨的停火協議發表講話。歐新社
美國總統拜登26日在白宮玫瑰花園，就以色列和黎巴嫩真主黨的停火協議發表講話。歐新社

華盛頓郵報報導，烏克蘭在戰場上面臨越來越大壓力，可能需要與俄羅斯談判，美國總統拜登已扭轉向烏克蘭提供先進武器的關鍵政策，包括長程飛彈和反步兵地雷。許多美方官員現在承認，烏克蘭可能會在幾個月內被迫進入談判，而且或許被迫割讓國土以結束戰爭。

拜登11月中授權烏克蘭使用ATACMS打擊俄羅斯境內深處，此一決定旨在強化烏克蘭的談判立場；拜登政府此前因為擔心加劇對俄緊張關係，抗拒供應此類武器。

據轉述，拜登政策改變發生之際，烏克蘭面臨著重大挑戰，包括戰場失利、北韓據報派兵援俄與川普2025年1月就職。川普已承諾要在24小時內結束俄烏戰爭，但官員擔心川普新政府將停止對烏援助，削弱烏軍抵抗俄軍侵略的能力。

拜登幕僚指出，不斷變化的戰地局勢，讓拜登決定提供烏克蘭地雷等武器。然而，美國前駐北約大使佛克爾（Kurt Volker）在內的批評者表示，拜登的拖延讓莫斯科更有膽量，「這讓俄羅斯覺得有恃無恐」。佛克爾指出，若更早提供支援，可加強烏克蘭的立場。

雖然歐洲盟邦歡迎美方最近的武器轉讓，卻對沒有更早進行感到沮喪。華郵說，許多基輔的歐洲支持者現在認為，和平談判可能涉及領土讓步，而且已經開始討論向烏克蘭提供潛在安全保障，以威懾俄羅斯未來侵略。

華郵還指出，美國對烏克蘭的部分軍事和經濟援助將於2025年的某個時候耗盡，拜登政府官員不得不接受，川普一旦上任，將不會向烏克蘭提供更多援助的可能性。

同樣待退的美國國務卿布林肯13日赴布魯塞爾北約總部進行了為期一天的訪問。歐洲官員表示，布林肯帶來了一個核心訊息，「我們將在川普上任前盡一切努力增援烏克蘭，你們也應該照做」。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 川普 布林肯 拜登 烏克蘭 美國 軍援

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