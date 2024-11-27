烏克蘭發射美製ATACMS命中俄機場！俄國防部認了：準備報復
政治新聞網站Politico報導，俄羅斯國防部26日證實，烏克蘭軍隊25日發射8枚美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）長程飛彈，擊中俄國庫斯克地區一處軍民兩用機場，俄軍正在計畫報復打擊。
根據俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（Ria-Novosti），俄羅斯國防部證實，烏克蘭26日發射多枚ATACMS飛彈，7枚被擊落、1枚擊中目標，遭擊中地點是Kursk Vostochny機場，這座機場自從2022年2月俄烏戰開戰後已經停止民航運作。
除此之外，克里姆林宮也證實，烏克蘭23日發射5枚ATACMS飛彈，其中2枚擊中位於庫斯克Lotarevka村的S-400防空飛彈陣地。
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