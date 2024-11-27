烏克蘭發射美製ATACMS命中俄機場！俄國防部認了：準備報復

（德國之聲中文網）烏克蘭空軍表示，俄羅斯在周一（11月25日）至周二的夜間對烏克蘭發動了創紀錄的無人機襲擊，共計發射188架無人機，其中包括伊朗設計的“見證者”無人機和其他未識別型號。烏克蘭空軍稱，其

2024-11-27 06:09