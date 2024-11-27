烏克蘭更新：俄羅斯迅速推進 發起創紀錄無人機襲擊

（德國之聲中文網）烏克蘭空軍表示，俄羅斯在周一（11月25日）至周二的夜間對烏克蘭發動了創紀錄的無人機襲擊，共計發射188架無人機，其中包括伊朗設計的“見證者”無人機和其他未識別型號。烏克蘭空軍稱，其中76架被擊落，另有95架因電子干擾措施失靈或脫離雷達檢測。

烏克蘭空軍補充道：“不幸的是，數個地區的關鍵基礎設施遭受打擊，部分民用和住宅建築受損。”此外，莫斯科還發射了四枚伊斯坎德爾-M彈道導彈，對多個地區造成破壞。

香港被指助俄規避制裁

德國電視一台援引美國國會中國事務特別委員會的報告稱，香港在協助俄羅斯規避制裁方面發揮了“日益重要的作用”。該報告指出，2023年，從香港出口到俄羅斯的貨物中，有40%涉及受美國和歐盟制裁的商品，包括半導體和其他軍事相關設備。

委員會呼籲美國財政部重新評估與香港的貿易關系，尤其是銀行和金融部門。分析認為，香港已成為俄羅斯獲得西方禁運技術的重要樞紐，這對制裁的有效性構成了嚴峻挑戰。

俄羅斯高超音速導彈試驗

與此同時，北約與烏克蘭的代表在布魯塞爾召開會議，重點討論了俄羅斯試驗高超音速中程導彈的威脅。這次導彈試驗被俄總統普京稱為對西方供應烏克蘭遠程導彈的“回應”。他警告稱，俄羅斯“有權”攻擊允許烏克蘭使用其武器的國家的軍事設施。

烏克蘭總統澤連斯基譴責這次襲擊為“俄羅斯的又一次瘋狂”，並呼籲國際社會提供更新的防空系統來應對新的威脅。北約則表示，此次會議主要是為烏克蘭提供平台討論當前安全局勢，會議結果預計不會對轉變局勢產生重大影響。

北約推動進一步援助

北約秘書長馬克·呂特呼籲盟國加強對烏克蘭的支持。他在與希臘總理的會談中表示：“我們的支持使得烏克蘭能夠繼續抵抗，但為了改變戰爭的進程，我們需要采取更多行動，包括提供額外的防空系統。”他補充說，北約計劃在2024年提供總計400億歐元的軍事援助。

呂特還強調，西方國家必須加速兌現在北約峰會上做出的承諾，包括建立指揮協調中心以支持烏克蘭的軍事行動。

俄羅斯在烏克蘭的快速推進

根據德國電視一台每日新聞（Tagesschau）報道，俄羅斯軍隊在烏克蘭的推進速度創下自戰爭初期以來的新高。報道引述俄羅斯獨立媒體Agentstwo稱，僅過去一周內，俄羅斯控制的領土就新增235平方公裡。

11月，俄羅斯控制的領土迄今已新增600平方公裡。華盛頓戰爭研究所的報告稱：“俄羅斯軍隊最近的推進速度遠遠快於2023年全年，這表明前線戰事正處於重大變化之中。”分析人士警告，這種快速推進可能對烏克蘭的防御產生巨大壓力。

歐盟對烏克蘭的軍事支持辯論

德國電視一台還提到，德國編輯部網絡（Redaktionsnetzwerk Deutschland）的軍事專家馬薩拉（Carlo Masala）建議，在未來可能出現美國減少對烏克蘭軍事支持的情況下，歐洲需要准備部署地面部隊。他表示：“法國、英國和波蘭等國家可能需要建立一支‘自願聯盟’，在必要時向烏克蘭派遣地面部隊。”他補充說，這一提議正在部分歐洲國家內部引發討論。

與此同時，德國總理朔爾茨重申拒絕向烏克蘭提供遠程導彈。他強調，德國不會允許其提供的武器被用來攻擊俄羅斯的腹地。他表示：“作為歐洲的核心國家，我們必須謹慎決策，確保不會引發不可控的後果。”

德國增加對烏克蘭能源基礎設施的支持

德國經濟部宣布，提供6500萬歐元用於修復烏克蘭的能源基礎設施。這筆資金將通過德國復興信貸銀行（KfW）撥付，用於支持烏克蘭應對第三個戰爭狀態的冬天。德國經濟部長哈貝克表示：“如果能源供應崩潰，烏克蘭的經濟和民眾將面臨災難性後果。”

德國此舉被認為是在俄方持續打擊烏克蘭能源基礎設施背景下，進一步加強對烏克蘭的支持。自戰爭爆發以來，烏克蘭的能源網絡多次成為攻擊目標。

俄方稱需要“長期和平”

俄羅斯外情報局局長納雷什金表示，俄羅斯拒絕將烏克蘭沖突凍結為“低強度沖突”，並希望通過解決“危機核心問題”實現“穩定且長期的和平”。他補充稱，克裡姆林宮對與烏克蘭進行談判持開放態度。

烏克蘭的外交人員則表示，希望北約和國際社會能夠在這場沖突中為烏克蘭提供更多實際支持，包括軍事裝備和經濟援助。分析認為，在美國可能削減支持的情況下，歐洲盟國的承諾顯得尤為重要。

(綜合報道)

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