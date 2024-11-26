控烏克蘭再朝境內射美製ATACMS長程飛彈 俄揚言報復

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導

俄羅斯軍方今天表示，烏克蘭近幾天又使用美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），對俄國領土發動2場攻擊。

法新社報導，俄國國防部在通訊應用程式Telegram上發布聲明說，這2場空襲發生在23日及25日，鎖定俄國西部庫斯克州（Kursk）的軍事設施及1座機場，導致基礎設施部分受損。

俄國國防部在貼文中寫道：「正在準備報復行動。」

另一方面，由俄國扶植的官員表示，烏克蘭今天使用迫擊砲攻擊被俄國占領的赫松州（Kherson）新卡科夫卡鎮（Nova Kakhovka），擊中1輛巴士，造成4人死亡及至少7人受傷。

烏克蘭未立即置評，但烏國向來否認鎖定赫松州及烏東、烏南俄占區的平民。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

英國再制裁30艘「影子艦隊」船舶 打擊俄國石油收入

首次動用洲際彈道飛彈！烏克蘭稱俄羅斯發動攻擊 俄烏戰爭恐升溫

烏克蘭首度發射「暴風影」巡弋飛彈：各方如何回應戰事升級風險？

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復英美？

相關新聞

俄軍開戰以來「最快速度」烏東挺進中 一個月相當於奪半個倫敦

分析家和戰爭部落客指出，俄羅斯部隊正以自2022年侵略烏克蘭初期以來最快的速度在戰場上挺進，光是過去一個月就占領相當於半...

紐時曝西方官員曾議論向烏克蘭提供核武 俄前總統：可視為準備對俄核戰

美國媒體日前披露，部分未具名西方官員曾建議，待退的美國總統拜登可以在卸任前給烏克蘭核武。俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副...

梅克爾稱延緩俄入侵烏 東歐諸國認是姑息

「若當年讓烏克蘭加入北約，俄烏戰爭恐早已開打！」德國前總理梅克爾近日罕見接受專訪，提到過去在任16年的歷史...

核武攻擊只需2分鐘！俄逃兵揭核基地驚人內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

化名「安東」（Anton）的俄羅斯逃兵接受英國廣播公司（BBC）訪問，揭露俄羅斯核武力量的內部運作，爆料俄羅斯2年前入侵...

北韓派兵援俄掀「新戰局」烏克蘭擬派特使赴南韓、強化歐亞連線

七大工業國（G7）外交長官會議25日在義大利菲烏吉登場，烏克蘭新任外交部長西比哈（Andrii Sybiha）與南韓外長...

川普白宮國安顧問：拜登援烏地雷 使戰事升級

美國總統當選人川普任命的準白宮國安顧問沃茲廿四日指稱，川普非常擔憂已鏖戰近三年的俄烏戰爭，出現動用的武器持續升級的現象，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。