控烏克蘭再朝境內射美製ATACMS長程飛彈 俄揚言報復
俄羅斯軍方今天表示，烏克蘭近幾天又使用美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），對俄國領土發動2場攻擊。
法新社報導，俄國國防部在通訊應用程式Telegram上發布聲明說，這2場空襲發生在23日及25日，鎖定俄國西部庫斯克州（Kursk）的軍事設施及1座機場，導致基礎設施部分受損。
俄國國防部在貼文中寫道：「正在準備報復行動。」
另一方面，由俄國扶植的官員表示，烏克蘭今天使用迫擊砲攻擊被俄國占領的赫松州（Kherson）新卡科夫卡鎮（Nova Kakhovka），擊中1輛巴士，造成4人死亡及至少7人受傷。
烏克蘭未立即置評，但烏國向來否認鎖定赫松州及烏東、烏南俄占區的平民。
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