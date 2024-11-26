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紐時曝西方官員曾議論向烏克蘭提供核武 俄前總統：可視為準備對俄核戰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯國防部10月29日公布照片，一枚「亞爾斯」洲際彈道飛彈正從俄國西北部阿爾漢格爾斯克州普列謝茨克航太發射場發射。歐新社
俄羅斯國防部10月29日公布照片，一枚「亞爾斯」洲際彈道飛彈正從俄國西北部阿爾漢格爾斯克州普列謝茨克航太發射場發射。歐新社

美國媒體日前披露，部分未具名西方官員曾建議，待退的美國總統拜登可以在卸任前給烏克蘭核武俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）26日表示，如果西方國家向烏克蘭供應核武，莫斯科可能視之為等同於攻擊俄羅斯，為核武回應提供了依據。

路透引述紐約時報21日報導，部分未具名西方官員曾建議，美國總統拜登可以在他離任之前向烏克蘭提供核武，「幾位官員甚至建議，拜登可以將蘇聯解體後從烏國拿走的核武歸還給烏克蘭，這將是一個立竿見影的巨大威懾。但是，這一步將很複雜，並且會產生嚴重影響」。

麥維德夫上社群媒體「Telegram」表示，「美國政客和記者正在認真討論將核武移交給基輔的後果」，並指即便是這種核武移交的威脅，也可被視為準備針對俄羅斯的核戰。麥維德夫指出，根據俄羅斯新增訂的核武準則，「此類武器的實際移交，可以等同於攻打我國的既成事實」。

有記者就紐時該篇報導向克里姆林宮發言人佩斯科夫提問。佩斯科夫答稱，「發表這些不負責任論點的人，對現實有著很差的理解，並且在發表這些言論時沒感覺到一絲責任。我們還注意到，所有這些言論都是匿名」。

俄烏戰爭 俄羅斯 拜登 核武 烏克蘭

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