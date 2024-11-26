紐時曝西方官員曾議論向烏克蘭提供核武 俄前總統：可視為準備對俄核戰

美國媒體日前披露，部分未具名西方官員曾建議，待退的美國總統拜登可以在卸任前給烏克蘭核武。俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）26日表示，如果西方國家向烏克蘭供應核武，莫斯科可能視之為等同於攻擊俄羅斯，為核武回應提供了依據。

路透引述紐約時報21日報導，部分未具名西方官員曾建議，美國總統拜登可以在他離任之前向烏克蘭提供核武，「幾位官員甚至建議，拜登可以將蘇聯解體後從烏國拿走的核武歸還給烏克蘭，這將是一個立竿見影的巨大威懾。但是，這一步將很複雜，並且會產生嚴重影響」。

麥維德夫上社群媒體「Telegram」表示，「美國政客和記者正在認真討論將核武移交給基輔的後果」，並指即便是這種核武移交的威脅，也可被視為準備針對俄羅斯的核戰。麥維德夫指出，根據俄羅斯新增訂的核武準則，「此類武器的實際移交，可以等同於攻打我國的既成事實」。

有記者就紐時該篇報導向克里姆林宮發言人佩斯科夫提問。佩斯科夫答稱，「發表這些不負責任論點的人，對現實有著很差的理解，並且在發表這些言論時沒感覺到一絲責任。我們還注意到，所有這些言論都是匿名」。