梅克爾稱延緩俄入侵烏 東歐諸國認是姑息

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】「若當年讓烏克蘭加入北約，俄烏戰爭恐早已開打！」德國前總理梅克爾近日罕見接受專訪，提到過去在任16年的歷史，她捍衛過去與俄羅斯簽訂油管協議、部分依賴俄羅斯天然氣的決定，表示是為了德國能源自主與保持和平狀態。但烏克蘭與波蘭等國政要批評，梅克爾不讓烏克蘭加入北約其實是對俄羅斯姑息養奸。

德俄天然氣助長戰爭

根據《英國廣播公司》報導，梅克爾近日接受專訪表示，與俄羅斯建立北溪油氣管是為了要讓德國能源自主，並與俄羅斯保持和平狀態。此外，她也表示，若非2008年阻止烏克蘭加入北約，俄烏戰爭恐會提早16年爆發。但烏克蘭總統澤倫斯基反批，梅克爾與時任法國總統薩科奇對局勢的誤判，助長俄羅斯擴張野心。

波蘭議員佛吉爾不滿指出，德國與俄羅斯的天然氣協定，反而是給與俄羅斯入侵烏克蘭的資本。但目前德國也因為配合歐洲制裁俄羅斯的關係，需要尋找其他替代能源，包括購買海運的液化天然氣，燃料成本因此比過去還要高，德國企業也因為原物料成本提高哀鴻遍野。

提醒避免動用核武

梅克爾同時表示，因為擔心俄羅斯總統普丁將會使用核武，她提醒西方國家一定要避免任何國家使用。她也指出，還好中國也希望避免使用核武，西方不要因為擔心核武而患得患失，但一定要記得，俄羅斯是除了美國以外的最大核武國。近來俄烏戰局開始對烏克蘭不利，英、法、德、波蘭與義大利國防部長也密切討論如何因應。

《法蘭西24》提到，梅克爾是德國就任最久的總理，雖然其任內在維持歐洲地位、對難民開放等政策備受稱讚，但近來她也開始面對許多政治遺產的批評。包括因大量移民湧入但處理不佳，導致德國極右派另類選擇黨崛起。

各界檢視梅克爾政策

而且過去許多政策也缺乏結構性改革，導致許多問題惡化，例如為了維持預算平衡，反而不願更新基礎建設，導致鐵路、馬路與數位化基建落後。由於她近日出版回憶錄《自由》，並接受媒體訪問，各界也開始回想過去她所領導的德國在歐盟的角色，還有與俄羅斯互動的功過得失。

【更多精采內容，詳見 】