北韓派兵援俄掀「新戰局」烏克蘭擬派特使赴南韓、強化歐亞連線
七大工業國（G7）外交長官會議25日在義大利菲烏吉登場，烏克蘭新任外交部長西比哈（Andrii Sybiha）與南韓外長趙兌烈進行場邊會談，透露烏國近期將派特使出訪南韓，針對北韓派兵援助俄羅斯問題交流情報，南韓也可能在此後公布新一波援助烏克蘭的方案。
韓聯社報導，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）強調需要針對北韓派遣部隊的行動作出回應，並形容這是烏克蘭和南韓共同的安全關切，希望與烏克蘭緊密合作、共享軍事情報。
趙兌烈提出北韓部署俄烏前線導致戰爭進入新局面，並重申將根據安全威脅及俄朝軍事合作，採取分階段且務實的應對措施，強調韓半島與歐洲的安全關係從未如此緊密相連。
另外，南韓總統尹錫悅今年7月宣布提供烏克蘭援助，雙方預計在烏國特使出訪首爾時就此進行討論。
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