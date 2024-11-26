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川普白宮國安顧問：拜登援烏地雷 使戰事升級

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
即將出任白宫國安顧問的沃茲批評拜登總統，刻意升烏俄戰爭緊張局勢。(美聯社)
即將出任白宫國安顧問的沃茲批評拜登總統，刻意升烏俄戰爭緊張局勢。(美聯社)

美國總統當選人川普任命的準白宮國安顧問沃茲廿四日指稱，川普非常擔憂已鏖戰近三年的俄烏戰爭，出現動用的武器持續升級的現象，以及這場戰爭目前的走向。

尚未辭去佛州聯邦眾議員的沃茲對福斯新聞說，不到二個月就要下台的拜登政府，已同意烏克蘭用殺傷性地雷，以遲滯俄軍推進，這已使烏東戰事淪為類似第一次世界大戰的壕溝戰。

沃茲提到，「（我們）需在更廣泛的架構內，才能使這場衝突落幕」，「在那條戰線上，簡直就是絞肉機」。他還說，川普對投入俄烏戰場上的武器巨大殺傷力擔憂，但大體而言，首要問題是美國「如何恢復嚇阻與和平？」「我們有必要負責任地結束此事」。

沃茲表示，川普對必須結束這場衝突的立場已很明確；須討論誰上談判桌、以協議或停戰的形式、如何讓俄烏雙方上談判桌，還有約定的架構是什麼？

美國國防部長奧斯丁廿日證實，美方決定提供基輔殺傷性地雷，其理由是俄軍改以步兵推進為主，因此需讓烏軍藉此拖慢俄軍攻勢。

美俄均非禁止地雷公約（MBT）締約國，但烏克蘭是。國際特赦組織廿日表明，拜登政府允許烏克蘭用殺傷性地雷是令人深感失望的挫折。天主教教宗方濟各及聯合國祕書長古特瑞斯廿五日也雙雙呼籲各國停止製造與使用這種地雷。據「地雷與集束彈藥監測組織」報告，去年全球至少五千七百五十七人因地雷及未爆彈傷亡，而且主要是平民，其中三分之一還是孩童。

美國總統拜登才對烏克蘭用美援的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）深入攻擊俄羅斯本土「開綠燈」，隨即再同意基輔用美製殺傷性地雷。接著俄國總統普亭就做出回應，聲稱在實戰中，朝烏克蘭試射一枚新型中程彈道飛彈「榛果樹」，也是可達十馬赫的高超（極）音速飛彈。

對此，沃茲直言這顯然是種「升級」，這樣如何能讓雙方到談判桌前和平談判？他並指出，須在「戰事升級階梯」加高前，使之畫下句點，而非去回應戰事升級的情況。

沃茲另強調，已和現任白宮國安顧問蘇利文會面，「要是美國對手以為，現在是可以在（華府）新舊政府間漁翁得利的良機，那他們錯了；我們密切合作」。白宮國安顧問人事任命無需聯邦參議院同意。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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