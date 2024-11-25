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專家：衛星顯示 北韓供俄飛彈KN-23製造廠正在擴建

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國智庫研究員根據衛星影像判定，北韓用來組裝其火星-11型固體燃料短程彈道飛彈的1座重要武器製造廠區正在擴建。歐新社
美國智庫研究員根據衛星影像判定，北韓用來組裝其火星-11型固體燃料短程彈道飛彈的1座重要武器製造廠區正在擴建。歐新社

美國智庫研究員根據衛星影像判定，北韓用來組裝其火星-11型固體燃料短程彈道飛彈的1座重要武器製造廠區正在擴建。這種飛彈即西方所知的KN-23，俄羅斯正用來打擊烏克蘭

路透社報導，相關工廠稱為2月11日廠，屬於龍城機械園區（Ryongsong Machine Complex）的一部分，這座園區位在北韓東海岸的全國第2大城咸興。

位於美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies atMonterey）的詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）研究員雷爾（Sam Lair）表示，這座工廠是外界所知北韓唯一的KN-23製造廠。

北韓官媒曾在2023年發布領導人金正恩視察龍城機械園區的照片，當中可見他正走過幾棟新蓋的建築物，以及工人正在組裝飛彈的尾部套件和鼻錐。路透社檢視過這些照片，且根據分析家說法，組裝的飛彈看來是KN-23。

烏克蘭官員曾說，俄羅斯部隊過去一段時間使用KN-23飛彈進攻。專家告訴路透社，這種飛彈藉由刻意壓低彈道來躲避飛彈防禦系統，因此對於尋求穿透烏克蘭防空系統的俄國可能有用。

根據詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心的研究人員分析美國商用衛星公司星球實驗室（PlanetLabs）10月初拍攝到的衛星影像，當中顯示北韓的2月11日廠似乎正在加蓋1棟組裝廠房，以及1棟很可能是要供工人居住的新宿舍。

此外，平壤似乎正在改善這個廠區部分地下設施的入口。雷爾指出，有個隧道入口前方原本擺放一個廢棄的橋式起重機來防止輕易進入，如今已移走，暗示廠區的這部分可能正受到加強。

雷爾表示：「我們認為，這暗示他們正在或正嘗試大大提高這座工廠的生產速度。」

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 彈道飛彈 烏克蘭

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