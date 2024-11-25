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北約軍委主席：北韓加入俄烏戰代表印太離歐洲不遠

中央社／ 布魯塞爾25日專電

北約軍事委員會主席包爾表示，歐洲與印太因為北韓加入俄烏戰爭而連結在一起，並強調是中國讓俄羅斯得以持續侵略烏克蘭，提醒歐洲若與中國進行基礎建設交易，就等於是與習近平做交易。

北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）今天上午應邀在智庫「歐洲政策中心」（EPC）演說。他主張「軍事可以贏得戰役，但經濟才能贏得戰爭」。

包爾指出，歐洲如今已經知道與Gazprom（俄羅斯國營石油公司）交易實際上是在與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）交易，「（換成）中國也一樣，與中國簽署基礎建設合約就等於是在與習近平簽合約」。

他表示「我們產業的能力是關鍵」，指歐洲須提高武器產能，改變過去因即時生產模式導致武器短缺，「應該從追求效率變成追求效能」以滿足戰略需求，並呼籲政治決策者促使金融機構和信用評級系統支持投資軍火工業。他強調「沒有比防止戰爭更永續的事了」。

軍火業在企業信用、環境永續上所獲評級較低，歐洲聯盟（EU）為提升國防自主，已多次談論歐盟旗下銀行應解除對軍火產業融資的限制。

包爾並表示北約盟國在俄烏戰後更清楚軍力需求何在，因此他認為目前國防支出占國內生產毛額（GDP）2%的北約共同承諾，將需要大幅提高到接近3%。

對於美國政府近年常要求北約的歐洲、加拿大盟國多分擔責任，包爾先強調他反對使用「共享負擔」（burden sharing）這個流行用詞，因為「安全不是成本，而是投資」。

他認為應該說是「能力的公平分配」，並指出當歐洲、加拿大盟國有更多「運作自主性」（operationalautonomy），才能讓美國有更多心力投入印太地區。他提醒是主張歐洲強化「運作自主」而非「戰略自主」，因為歐美在戰略上密不可分。

包爾分析，目前烏克蘭在戰場看似失利並非前線崩解，而是缺乏武器，3年來已有50個國家從各方面實際支援烏克蘭，但難在無法將之規畫成一場短期戰爭，因此必須持續挺烏，只是目前援助國做出決定或讓支援到位的時間都太長。

他並提及北韓派出軍隊支援俄國，意味有第3方加入戰場，印太地區與歐洲經由這場戰爭而連結在一起，代表「印太地區離我們並不遙遠，北韓在中國容許下加入（俄烏戰爭）」。

包爾強調支持烏克蘭是為了維繫民主，因為民主陣營已經知道過去犯下的「第一個錯誤是以為經濟互相依賴可以避面互相攻擊，第二個錯誤是以為中國變有錢之後就會變民主」。

他說中國目前雖未直接提供俄國武器，但提供俄國維持戰力所需的一切，「中國讓俄羅斯繼續戰鬥」。

荷蘭籍海軍上將包爾在北約軍委會的主席任期原定今年6月屆滿，北約盟國請他延任半年，並已選出也是海軍背景的義大利參謀長德拉貢（Giuseppe CavoDragone）在年底前接任。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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