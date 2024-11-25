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德不提供烏克蘭長程飛彈 主張強化歐洲自主安全抵禦

中央社／ 柏林25日專電

俄烏戰爭持續，美國等西方國家近日表態支持烏克蘭使用長程飛彈回擊俄羅斯。德國國防部長佩斯托瑞斯（BorisPistorius）今天在柏林與來自法國、英國、波蘭與義大利的盟友會面，將對強化歐洲自主安全與抵禦的措施進行討論。

根據德國公共廣播聯盟（ARD）報導指出，俄羅斯使用中程飛彈攻擊烏克蘭已對整個歐洲構成威脅，這預計將是會議討論重點。

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）對德媒編輯網（RND）表示，由於美國總統當選人川普（Donald Trump）即將重返白宮，以及來自俄羅斯與北韓的威脅，「我們現在對一個更高的北約目標有一股動力」。新的防禦計畫只有靠在下個年度提高投資至少3%的國防預算來實現。

然而，隨著俄羅斯對烏克蘭的進攻加劇，德國境內對於是否提供烏克蘭金牛座長程飛彈的話題再次掀起辯論。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）過去已數度表態，堅持不給烏克蘭長程飛彈，他認為這是對烏克蘭戰爭的謹慎態度，以確保在俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，不會成為俄羅斯和北約間的戰爭。

德國經濟部長、副總理哈柏克（Robert Habeck）將代表綠黨（Greens）參選下一屆總理。他日前在德國電視一台（Das Erste）接受專訪時表示，當初不願意對軍援烏克蘭及德國提供的豹式戰車提供看法，但「這種情況現在再次發生」。

哈柏克說，德國對烏克蘭的武器提供「總是太遲」，這一直是一個錯誤，因為對於在烏克蘭受苦難的人們來說，這些決定都為時已晚。另一方面，他贊成向烏克蘭軍隊出售巡弋飛彈。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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