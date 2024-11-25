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俄稱擊落8枚烏克蘭彈道飛彈 俄烏無人機互襲基礎設施

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導

俄羅斯當局今天表示，其防空系統擊落了烏克蘭發射的8枚彈道飛彈。稍早，烏國無人機據稱擊中俄羅斯卡路加州的燃料設施；烏國多處基礎設施夜間也遭到俄國無人機攻擊。

法新社報導，莫斯科國防部在每日戰況簡報中表示，「防空部隊已擊落8枚（烏國）彈道飛彈」，但未說明烏國使用何種彈道飛彈，也未透露這些飛彈是在哪裡遭擊落。

烏克蘭軍事情報機構消息人士稍早指出，烏國無人機今天擊中俄羅斯卡路加州的燃料設施，這是針對能源設施的最新跨境攻擊。此外，烏克蘭多處基礎設施夜間也遭俄國無人機攻擊。

消息人士指出，「受到烏克蘭國防情報局（DefenceIntelligence）的行動影響，卡路加州（Kaluga）一處燃料與能源設施連夜遭到攻擊。」

根據卡路加州長的說法，當地的防空系統擊落了8架烏國無人機，並證實有1間「工業企業」起火燃燒。卡路加州位於俄國首都莫斯科以南。

另一方面，路透社報導，俄國庫斯克州（Kursk）州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）今天稍早表示，夜間在庫斯克州上空有7枚烏國飛彈和7架無人機遭擊落。

史米爾諾夫在通訊應用程式Telegram上發文稱，「我們的防空部隊成功擊退烏克蘭武裝部隊夜間發動的攻擊」，但未說明細節。

俄國國防部則在晨間戰況更新中表示，共有23架烏克蘭無人機在俄國領空被摧毀。

目前擔任州長顧問的親俄軍事分析師艾廖希（Roman Alyokhin）在Telegram發文稱，「庫斯克州夜間遭到外國製飛彈大規模攻擊」。

烏克蘭當局今天稍早也指出，俄軍夜襲烏國南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）的能源基礎設施，以及東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）多處工業設施。

尼古拉耶夫州長維塔利．金（Vitaliy Kim）透過Telegram表示，截至今早，大部分在攻擊後面臨斷電情況的用戶都已恢復供電。

維塔利．金表示，目前暫無傷亡通報，且防空系統在尼古拉耶夫州上空擊落了2架無人機。

札波羅熱州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在國家電視台上表示，俄國也在夜間向札波羅熱州發射了「數十架無人機」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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