韓不排除援烏殺傷性武器 俄：可能完全破壞雙邊關係

南韓政府先前表示會視俄羅斯與北韓軍事合作程度，不排除提供烏克蘭殺傷性武器。俄羅斯外交部對此表示，若南韓政府真提供殺傷性武器，將完全破壞俄韓兩國關係；但南韓不甘示弱，反嗆俄方應自問與北韓合作帶來多大威脅。

俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）接受國營媒體塔斯社（TASS）訪問時作上述表示，「我們當然會採取所有必要方式應對，這很有可能對南韓本身的安保強化毫無幫助」，呼籲南韓政府冷靜分析狀況，避免做出「魯莽的措施」。

魯登科還說，希望南韓政府不要跟著短視且機會主義的外部誘惑行動，應該考慮長期的國家利益。

南韓政府至今仍保持只向烏克蘭提供人道主義支援的立場，但在北韓派兵支援俄羅斯在烏克蘭戰事曝光後，除要求俄朝立刻停止非法軍事合作，也表示會視狀況調整因應措施，不排除向烏克蘭提供殺傷性武器。

南韓總統尹錫悅在7日記者會中也重申此立場，強調「北韓派兵產生的變數已經讓局勢改變」，認為北韓可能藉派兵支援，累積現代化戰爭經驗，成為南韓安保的致命威脅。

對於魯登科的發言，韓聯社引述南韓外交部官員說法報導，主張「俄羅斯應先自問，他們為爭取北韓派兵，提供了什麼樣的支援，這些支援對南韓安保造成多大威脅」；同時強調所有措施都是根據北韓與俄國的實際行動決定，「俄羅斯才應該冷靜分析，立即停止與北韓的非法軍事行動，停止威脅韓半島（朝鮮半島）與國際社會和平穩定」。