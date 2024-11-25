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俄無人機夜襲 澤倫斯基籲西方援烏強化防空系統

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭防空部隊連夜擊落俄羅斯無人機，在73架當中打落了50架。烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲西方夥伴集中力量協助，提供烏克蘭可保護人民的防空系統。

路透社報導，對於俄羅斯上週使用了新型中程彈道飛彈，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭與盟友正在尋找回應之道。

澤倫斯基在夜間視訊談話中表示：「世界上也有能夠防禦這種威脅的防空系統…這是我們所有人都必須聚焦的地方。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）日前表示，俄國已對烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）動用極音速「榛果樹」（Oreshnik）彈道飛彈，這是回應烏克蘭過去一週以西方飛彈攻擊俄羅斯目標。

蒲亭說，目前沒有任何反飛彈系統足以攔截「榛果樹」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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