聽新聞
0:00 / 0:00
俄羅斯夜間對基輔發動無人機攻擊 烏克蘭軍方稱摧毀10架
烏克蘭軍方今天表示，烏克蘭防空部隊在俄羅斯發動的夜間無人機攻擊中，摧毀了超過10架鎖定首都基輔（Kyiv）的俄方無人機。
路透社報導，基輔當局在通訊應用程式Telegram發文稱，目前沒有收到因這次襲擊造成的人員傷亡或損壞通報。
烏克蘭軍方還說，俄國夜間對烏克蘭各地發射的73架無人機中，其防空部隊擊落了50架。空軍透過Telegram提到，已失去19架無人機的蹤跡，另外還有4架仍在空中。
基輔市暨首都週邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）表示：「這些無人飛行載具（UAV）從不同方向飛向基輔。市內的空襲警報持續了3個多小時。」
俄方尚未對這起攻擊做出評論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言