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俄羅斯夜間對基輔發動無人機攻擊 烏克蘭軍方稱摧毀10架

中央社／ 基輔24日綜合外電報導
烏克蘭軍方今天表示，烏克蘭防空部隊在俄羅斯發動的夜間無人機攻擊中，摧毀了超過10架鎖定首都基輔（Kyiv）的俄方無人機。示意圖／ingimage
烏克蘭軍方今天表示，烏克蘭防空部隊在俄羅斯發動的夜間無人機攻擊中，摧毀了超過10架鎖定首都基輔（Kyiv）的俄方無人機。示意圖／ingimage

烏克蘭軍方今天表示，烏克蘭防空部隊在俄羅斯發動的夜間無人機攻擊中，摧毀了超過10架鎖定首都基輔（Kyiv）的俄方無人機。

路透社報導，基輔當局在通訊應用程式Telegram發文稱，目前沒有收到因這次襲擊造成的人員傷亡或損壞通報。

烏克蘭軍方還說，俄國夜間對烏克蘭各地發射的73架無人機中，其防空部隊擊落了50架。空軍透過Telegram提到，已失去19架無人機的蹤跡，另外還有4架仍在空中。

基輔市暨首都週邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）表示：「這些無人飛行載具（UAV）從不同方向飛向基輔。市內的空襲警報持續了3個多小時。」

俄方尚未對這起攻擊做出評論。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 空襲

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